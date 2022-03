Néhány szó - Megérkezett Mészáros Tamás új lemeze Mészáros Tamás, felvidéki származású énekes, színész új lemezzel rukkolt elő. A fiatal tehetség úgy gondolja, hogy a mai rohanó világban kiemelten fontos, hogy értéket teremtsünk. Olyan zeneiséggel, dalokkal állt elő, amelyek kortalanok, és sokan megtalálják az üzenetet általuk. A „Néhány szó” című albumon található szerzemények olyan témákat dolgoznak fel, amelyek rólunk, emberekről szólnak. A komáromi Magyarock Dalszínház tagja, aki szóló előadóként is tevékenykedik, számos egyéni fellépései vannak szerte az országban. Színészként is rendkívül tehetséges, számos darabban nyújt kiváló alakítást.



- Legutóbb 2015-ben jelent meg teljes albumom, tehát már itt volt az ideje, hogy az évek során felhalmozódott, rengeteg impulzust, gondolatot összefoglaljuk teljes lemez formájában. Izgatottan várom, hogy ez az album is minél szélesebb közönséghez eljusson. Legyen az szerelem, egymás bíztatása, élethelyzetek előtérbe helyezése, vagy éppen korunk „celebjeinek" méltatása. Szeretnék köszönetet mondani mindazoknak, akik anyagilag, vagy akár csak néhány jó szóval támogatiák ezt a produkciót! Természetesen nem szeretnék megfeledkezni azokról a szerzőkről, alkotókról, zenészekről, énekesekről sem, akik tudásukkal és szakmai támogatásukkal emelik ezeknek a daloknak az értékét.



Már szerveződnek a lemezbemutató koncertek is. Szeretnénk, ha a lehető legtöbb helyre eljutna ez a produkció, hogy minél többen megismerhessék a dalokat. Természetesen a lemezről nem maradhattak le azok a duett dalok sem, amelyek az évek során elkészültek, de szintén nem kerültek lemezre, többek között gondolok itt a „Szóljon egy dal” duettre, amit Szolnoki Péterrel készítettünk el, vagy említhetném a „Nem tudhatod még” című dalt, ami Szíj Melinda közreműködésével került fel a lemezre.



A lemez címadó dala itt érhető el: