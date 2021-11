Lélegzetelállító táncával kápráztatja el a közönséget Maurer Milán Egy hangot sem hallani a kimagasló tehetség produkciója közben, amikor méterekkel a föld felett levegő-táncol. A Fig_Ht című előadás lehengerelte a korábbi nézőket, a nagy sikerre való tekintettel ismét műsorra tűzték, ezúttal november 23-án és 24-én este a Nemzeti Táncszínházban láthatják az érdeklődők. A kicsit sem veszélytelen darab közben érzi magát igazán felszabadultan a fiatal táncművész. A FrenÁk Társulat és az R_ Társulás (az előadóművészek alkotói munkájának részvételével - közös alkotói platform) új kreációjának tematikáját a 2020-as év világot megrázó új kihívása inspirálta, hiszen a FrenÁk koncepciókban és elképzelésekben örökös kérdés megtalálni a kiutat egy zárt és látszólagos lehetetlen helyzetből. - Ez a legújabb Frenák Pállal közösen készített produkciónk. Az emberi lét átalakulásai, filmszerű snittekben való megjelenítés. A bennünk és külvilággal folytatott harcunk leképezése. 2015 februárja óta vagyok a társulat szólistája. Hosszú és szép idő. Frenák Pálnak nagyon sokat köszönhetek. Ő egy igazi mester, aki vezet az utamon. Megköveteli a művészi maximalizmust, és hogy át kell adnunk magunkat a színpadon, hogy megszülethessen a csoda a tánc nyelvén. Csodálatos érzés a színpadon fejjel lefelé, a föld felett méterekkel lógni. 2016-tól kezdve volt szerencsém sok függesztéses technikával foglalkoznom. De ez az eddigi legmerészebb, legcsodálatosabb érzés. Adrenalin, felszabadultság és maga a repülés érzete. Olykor-olykor mindenkinek van félelemérzete, de veszély az nincs. Bízom a koreográfusban, az alpinistában és a kollégáimban - részletezte Maurer Milán. Az előadás árnyéklenyomata annak, hogy az ember egy belső figyelemmel hogyan küzdheti át magát az őt behatároló társadalmi problémákon, és minden egyes egyén belső hite, küzdelme - még ha individuális szinten történik is -, hogyan képes a társadalmi létet felemelni. Ezért is koncentrál az alkotói munka az egyéni személyes tapasztalatokra, és halad valós, megélt események nyomán, majd emelkedik el egy absztrakt nyelvezettel, egy új, vizionális pozitív létbe, hogy reményt és perspektívát nyithasson a nézőben és önmagunkban egyaránt, miközben mindenki érzete nyomon követheti a közvetett vagy közvetlen lenyomatok hatását. Az elképzelés másik síkja a Táncszínház egyedi adottságainak kihasználását célozza: ezúttal a magasság lehetőségeivel és a színpad mélységével a végtelen tér érzetét szeretnék kihangsúlyozni. FrenÁK egy új kompozícióban idézi meg idén negyven éves munkásságának esszenciális elemeit, egyéni, organikus függesztési variációit, új dimenzióba helyezve a színpadképet, mely egy nyers talajból kiindulva a csodálatos kék égboltot tárja fel előttünk. A látvány kontrasztba hozza a nyers valóság és egy vizionális, látomásszerű lebegés érzetét, a függesztések újszerű használatával. A munkafolyamatban résztvevők experimentális élményeiből megszülető érzetei remélhetőleg visszhangra találnak a közönség lelkében, hisz a Fig_Ht mindannyiunk küzdelméről szól. ​ További információ: https://www.frenak.hu/ https://www.youtube.com/watch?v=vnXhrXpEVlk [2021.11.23.] Megosztom: Szólj hozzá! (Ehhez be kell lépned) lap teteje apróhirdetés © SirOesh • Impresszum • Médiaajánlat • SiteMap/Honlaptérkép • RandD: Jumu