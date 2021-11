Kapcsolatok • Balanyi Szilárd Színre szín - Kemény Zsófival írta új dalának szövegét Szilárd Szilárd tavasszal új nagylemezzel jelentkezik, melyről máris itt az első dal, a Színre szín. Az énekes-dalszerző ezúttal költőkkel, írókkal dolgozott együtt a dalszövegeken, a most megjelenő számban pedig a Kemény Zsófi által írott sorok csendülnek fel. Szilárd tavaly jelentette meg Ego tréning című hatszámos EP-jét, melynek minden darabjához klipet is készített. Egy sűrű, koncertekkel teli nyár után pedig máris következő nagylemezén dolgozik. „Rengeteg zenei és egyéb ötletem volt és van is, ezért arra gondoltam, mivel időm elég sok volt, nekilátok új dalok írásának. – Meséli az elmúlt időszakról Szilárd. – „Rohamtempóban készültek el, álltak össze az új dalok, olyannyira, hogy a Quimby Plusz-Mínusz koncert előtt a Parkban teázgatás közben zenésztársakkal beszélgetve végül arra jutottam, hogy érdemes lenne ezt a lendületet arra használni, hogy ne álljunk meg egy négy dalos EP-nél, legyen ebből nagylemez! És így is lesz. Nagyon sok érdekes pillanat van már rögzítve és sok meglepetés is lesz a várhatóan tavasszal megjelenő albumon. A címe: "Na, ez az!" lesz…” Az új anyagon Szilárd számos vendégelőadóval és íróval dolgozott együtt. A most megjelenő Színre szín is a Kemény Zsófival való közös munka gyümölcse: „Galambos Dorinával írtuk épp az új dalok ének témáit, amikor Kemény Zsófi küldött nyolc sort egy másik dalhoz, (amihez végül nem kellett, mert az maradt úgy, ahogy megírtam, az lett a Másképp láss c. szerzemény), de ezen sorok tökéletesen passzoltak egy másik harmoniamenethez, amin épp dolgoztunk. Olyan pillanatok alatt összeállt a zene ezzel a szöveggel, hogy csak lestem. Ez lett a Színre szín. A dal szövege az elmúlt időszakot, annak következményeit, tanulságait boncolgatja, sokat jelent nekem, ezen kívül az első szám a készülő új albumról, tehát az első kedvenc a sok közül!”



