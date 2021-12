Kapcsolódó cikkek • Egy felejthetetlen nyár Margitszigeten! Kapcsolatok • Margitszigeti Szabadtéri Színpad Sztárok, premierek, látvány! - Aida Garifullina, Pink Martini, Béjart Ballet jövőre a Margitszigeten Az ország egyik leggazdagabb kínálattal működő nyári szabadtéri színháza, a Margitszigeti Színház, hagyományosan, a 2022-es szezonban is célul tűzte ki, hogy neves előadóművészeket, együtteseket, világsztárokat vonultasson fel. A következő szezon repertoárjában a hazai közreműködők, bemutatók kínálata mellett, igazi nemzetközi kuriózumokat prezentál a színház. Aida Garifullina, Maria Agresta és a Béjart Ballet Lausanne is elkápráztatja majd Budapest kivételes adottságú színházának közönségét. „Bár most a jótékony téli napsugarakat élvezzük, mi a Margitszigeti Színház csapata folyamatosan hangolódunk a következő nyárra, melyből örömmel, mutatjuk meg Önöknek néhány kiemelkedő eseményünket. A várakozás az adventra, és a készülődés is feladata színházunknak, hogy sok család karácsonyfája alá kerülhessen a mi ajándékunk is. Ajándékkártyánkkal szeretnénk hozzájárulni a karácsonyi ünnephez. Az ajándék és egyben kedvezménykártya egy valóban gazdag és értékes ajándékcsomag, mely a tulajdonosát, számos kivételes előnyben, szolgáltatásban részesíti. Neves sztárok és a színház exkluzív kínálata és a jelentős ár előny kihagyhatatlan lehetősége a kártyatulajdonos VIP tag számára.” – nyilatkozta Bán Teodóra a Margitszigeti Színház ügyvezető igazgatója és művészeti vezetője. Ajándék a közönségnek Az adventi időszakban a Margitszigeti Színház a közönségének egy exkluzív ajándékot kínál: a limitált példányszámban kibocsátott ALL IN ONE Ajándék- és kedvezménykártyát, azaz egy ajándékcsomagot. Az Ajándékkártya jelentős kedvezménnyel kapható, értéke levásárolható a 2022. nyári évad végéig. A kártyán szereplő összeg felhasználását követően az Ajándékkártya már kedvezménykártyaként működik, mely a további jegyvásárlások alkalmával 20%-os kedvezményre jogosít online jegyvásárlás esetén, illetve a Margitszigeti Színház jegyirodáiban. A kártyával további VIP szolgáltatásokat is igénybe lehet venni. Világsztárok a Margitsziget színpadán A nyár egyik nagy szenzációjaként, az operák legszebb sláger áriáival, az ünnepi Opera Gálán lép színpadra Aida Garifullina. A legismertebb operaházak és koncerttermek csillaga egyenesen a Covent Garden London, a Milánói Scala, a Bécsi Állami Operaház és a New York-i Metropolitan színpadáról érkezik hazánkba. Az orosz szoprán mellett egy másik karizmatikus világsztár, Maria Agresta, olasz operaszoprán is ellátogat a Margitszigetre. A színház a kiváló hangú és a szépségű énekesnőt Verdi Attila című operájának női főszerepére, Odabella megformálására, kérte fel. A tánc műfajában is igazi nagyágyút vonultat fel a teátrum 2022-ben. A Béjart Ballet Lausanne társulatát immár harmadszorra sikerül elcsábítani Magyarországra. A Margitszigeti Színház és közönsége igazi megtiszteltetésben részesül, hiszen a társulat egy világpremierrel érkezik a Margitszigetre. A Wien, Wien, nur du allein című előadást Maurice Béjart rendezte eredetileg, most egy világpremier keretében, Gil Roman társulatvezető újra rendezésében kerül színre a világon először, Budapesten. A nyár egyik legpazarabb nagyzenekari partiját a Pink Martini együttes adja majd a nagyszínpadon. A sajátos hangulatú formáció és performance-zenekar a jazz, a klasszikus zene és a pop-rock műfajának találkozásából alakult. Sokszínű kínálat, a hazai nagyok A Margitszigeti Színház repertoárjában minden évben törekszik számos műfajt, sokszínű előadásokat, színházi és zenei produkciót kínálni. A látványos musical bemutatók közül kiemelkedik az Elisabeth és a Kőszívű – A Baradlay-legenda. Különleges élményt ígér a Szent Efrém Férfikar jubileumi kórusgálája közel 400 közreműködővel, a Szarka Tamás nevéhez fűződő Esthajnal című koncert-show, valamint a Nemzeti Filharmonikusok nyitókoncertje is. A könnyedebb műfajok és hazai sztárok rajongóinak is bőven lesz választási lehetősége, hisz a Margitszigeti Szabadtéri Színpad a hazai hírességek egyik kedvenc koncerthelyszíneként is működik. Látványos ABBA Jazz Show-val készül a Cotton Club Singers, Jávori Fegya, a Budapest Klezmer Band alapítója a Margitszigeten mutatja be teljes életművét számos sztárvendég közreműködésével. Nem maradhatnak ki a nagy visszatérők sem, Fenyő Miklós, Dés László, a Budapest Bár vagy épp Caramel, akik évről-évre fergeteges hangulatot varázsolnak a csillagos ég alá. Egyre nő a szabadtéri színházak szerepe A szabadtéri teátrumok létezése, így a Margitszigeti Szabadtéri Színház működése szinte kikerülhetetlenné vált a budapesti nyári kulturális élet pezsgésének fenntartásához, a művészek és alkotók munkájához, kiteljesedéséhez. „Mint az a korábbi években is jellemző volt, színházunk irányába erősödik az igény, és mi magunk is emelve a lécet a magasabb elvárosoknak kívánunk megfelelni. Az igény, és a magas minőség találkozása a célunk, mint ahogy arra is építjük immár több évtizede működésünket. Ehhez választjuk meg a művészeti és szakmai kapcsolatainkat. A színházak, társulatok, zenekarok, új bemutatók részéről és a velük való közös siker érdekében dolgozunk és alakítjuk stratégiánkat. Így tehát egyre nagyobb számban érkeznek a megkeresések felőlük, amely igényes és műfajokban gazdag 2022-es szezont prognosztizál, vetít előre. Különösen fontosnak és egyben feladatunknak is tekintjük, hogy partnereink és a közönség előtt is tágra nyissuk virtuális műfaji kapunkat, a csak nálunk látható produkciókkal, kuriózumnak tekinthető művészi teljesítményekkel, vizuális elemekkel gazdagított előadásokkal, koncertekkel tűzdeljük, koronázzuk meg, alkossuk meg a színházunk nyári szezonját.” – tette hozzá gondolatait Bán Teodóra. Margitszigeti Színház

