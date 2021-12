Igazi nép- világzenei és jazzkülönlegességekkel búcsúzik az óévtől a Fonó! Mezőségi gálaműsor különleges vendégekkel, Boban Markovic és zenekara, a Womex Artist-díjas Lakatos Mónika, Romengo lemezbemutató, Jazz Előszilveszter: Tálas Áron triója, a Mózes Tamara és Kaltenecker Zsolt duó és a Horváth Tojás Gábor trió, a Fonó Folk Szilveszteren pedig a Magyarpalatkai Banda és Pálházi Bence bandája, valamint a Fanfara Complexa várja a közönséget. Igazi nép- világzenei és jazzkülönlegességekkel búcsúzik az óévtől a Fonó! A szeptember óta tartó Fonó Szerda VISAI TÁNCOK tanfolyam záróeseményének célja, hogy azok az érdeklődők is élményszerű, és átfogó képet kaphassanak a Mezőség táncos-zenei hagyományairól, akik nem vettek részt az oktatásokon. „Lélek szivarfüstje” címmel december 22-én várunk mindenkit évzáró táncházunkban és mezőségi gálaműsorunkon.



Felidézzük Selyem János, Pulyka Mihály, Papp Samu, Császár Sanyi, Fodor János Jancsika, Kiss Vilmos csodálatos táncfolyamatait. Visa énekes hagyományairól, valamint a tanfolyam legértékesebb énekes pillanatról Herczku Ágnes népdalénekes előadása ad ízelítőt. A Corvinus Közgáz Néptáncegyüttes fiatal táncosainak segítségével pedig megidézzük a hajdani táncos mulatságok forró hangulatát, valamint az adventi időszak Visában hagyományos meghitt pillanatait is." A Boban Markovic produkció minden közönséget megbabonáz, és olyan Kusturica filmek hangulatát idéző, vérbeli balkán temperamentummal telíti meg a teret, hogy a hallgatóság életre szóló élményekkel gazdagodik! A Fonó-béli évbúcsúztató estre a zenekar együtt érkezik a nemzetközi világzenei színpadok másik sztárjával, a Romengoval és a WOMEX Artist-díjas énekesnővel, Lakatos Mónikával. A két zenekar együtt is játszik majd a közönségnek, de lemezeik anyagából külön-külön is válogatnak. A Fonó Duplázón december 29-én Boban Markovic nagysikerű MRAK című albumának dalait hozza elsősorban, a Romengo pedig december elején megjelent Folk utca című lemezét mutatja be a közönségnek. December 30-án hagyományosan jazz szól a Fonóban. A Jazz Előszilveszteren idén három zenekar lesz a vendégünk. A Junior Prima, Gramofon, és Artisjus díjas jazz-zongorista és zeneszerző Tálas Áron nemrég költözött haza Bázelből, ahol egy teljes évet töltött. Trióját ez alatt az idő alatt nem hallhattuk itthon, most viszont újult energiákkal lépnek színpadra. Játsszanak majd második lemezükről, a „Little Beggar" c. albumról, amely 2018-ban az "Év Jazzlemeze" lett, de emellett új számok is elhangzanak majd az előszilveszteri koncerten. A billentyűs és zeneszerző Kaltenecker Zsolt először 2017-ben dolgozott együtt Mózes Tamarával egy electro-jazz együttesben, ahol már több dalt is közösen komponáltak. Ezután kezdtek el dolgozni saját anyagukon. Mindketten igen széles zenei spektrumon mozognak, közös zenei univerzumuk a jazz, a pop, a rock, az elektronikus hangzások, a progresszív zenei elemek és az improvizáció különleges keveréke. A Horváth Tojás Gábor Trió friss zenei anyagot hoz: a megjelenés előtt álló új „Tricks" című negyedik lemezük anyagát fogja bemutatni a Fonóban! A zenekar harmadik „Soundtrack" című lemezét Gramofon díjra jelölték, és Gábor elnyerte Az Év zeneszerzője kitüntető címet is a jazzma.hu olvasói szavazatai alapján. A hagyományos Fonó Folkszilveszter idén is a legnagyobb népzenész-néptáncos szilveszteri mulatságnak ígérkezik. Az ország legjobb folkszilvesztere óriási táncházzal búcsúztatja az óévet, és köszönti az újat a Magyarpalatkai Bandával, Pálházi Bencével és bandájával és a Fanfara Complexával. Mulass velünk idén is! A programokról bővebben itt: https://fono.hu/hu/ [2021.12.18.]