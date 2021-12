X-faktor 2021 döntő - Eldőlt ki nyerte a versenyt! X-faktor 2021 döntő - Szombat este eldőlt Alee, Paulina vagy Ferenczi Kamilla nyeri a versenyt! Alee, Paulina és Ferenczi Kamilla jutott be az X-Faktor fináléjába. A döntőre december 18-án este kerül sor, ahol eldől ki nyeri a 2021-es X-faktort. A nyeremény Az első helyezett egy éven keresztül havi egy millióval lesz gazdagabb, azonban emellett további 15 millió forint áll rendelkezésre, amiből akár egy vagy több élő show-ba jutott versenyző is részesülhet, hogy beindíthassák a karrierjüket. Az élő show-ba jutott versenyzők közül Paulina léphet fel a jövő évi Sziget fesztiválon. A legfelvillanyozóbb előadó Paulina lett, aki a Ford Mustang Mach-E nagykövete lesz 1 éven át. „A tehetség mindenhol ott van. Utat tör magának, és amikor megtaláljuk, sosem felejtjük el.” –Puskás Peti, Gáspár Laci és ByeAlex őszinte szavakkal meséltek a győzelem kapujában álló versenyzőikről, Csobot Adél pedig elárulta, hogy mit jelent számára a tehetség. Most szombaton 20:00-kor X-Faktor Finálé az RTL Klubon! Így indult a X-Faktor 2021 Fináléja – videó Ferenczi Kamilla a Labirinth – Jealous című dalával készült a Fináléra! Másodjára Alee lépett színpadra, aki egy olyan dalt adott elő, amit egy számára kedves lánynak írt. Jöjjön ALEE – Hey lány előadása. Harmadként Gáspár Laci mentoráltja, Paulina lépett színpadra. Íme PAULINA – Napsütős tavasz dala. Jöjjön a második kör, amikor a versenyzők saját dalukat adják elő.



Nézzük Ferenczi Kamilla első sajátját, a Video című szerzeményt, majd Alee következett a Mennyi idő?-vel, aztán Paulina érkezett a Maradok-kal. Jön az utolsó kör



Alee és Paulina küzdhetnek tovább a győzelemért. Alee és Mentora, ByeAlex duettjével elkezdődött a Finálé 2. köre, majd Paulina és Gáspár Laci közöse következett.



Alee az Ey Ey dalát adta elő újra, majd Paulina érkezett. Jön a végeredmény 1. Alee

2. Paulina

3. Ferenczi Kamilla [2021.12.18.]