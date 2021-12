Elek Ferenc közreműködésével készített klipet a Bagossy Brothers Company

Legutóbbi nagylemezének megjelenése óta először jelentkezik új dallal a Bagossy Brothers Company. Az „Az a szép” egyik vokális részét az együttes Hegyilevegő elnevezésű rajongói csoportjának vállalkozó kedvű tagjai énekelték fel. A dalhoz, amit először 2022. január 14-én a csapat első Aréna koncertjén hallhat élőben a közönség, Waskovics Andrea és Elek Ferenc szereplésével forgattak különleges hangulatú klipet.

A 2021 februárjában megjelent, Fordul A Világ című negyedik Bagossy Brothers Company lemez óta először adott ki új dalt a gyergyószentmiklósi zenekar. Az „Az a szép” a zenekar korai hangzásvilágához kanyarodik vissza. A dalban van egy vokális rész, amit a zenekar legendás „Hegyilevegő” elnevezésű rajongói csoportjának vállalkozó kedvű tagjai énekeltek fel. Az együttes tagjai ugyanis fontosnak érezték, hogy valamilyen módon bevonják az új dalba a közösséget is. Az „Az a szép” klipjét a zenekarral rendszeresen együtt dolgozó What’s In The Box Productions készítette, Márton László és Sáji Róbert vezetésével. A régmúlt idők hangulatát megidéző klipben olyan nagyszerű színészek szerepelnek, mint Waskovics Andrea és Elek Ferenc.

A dalt először élőben 2022. január 14-én hallhatja a közönség. A Bagossy Brothers Company első Aréna koncertjére jóval hosszabb műsorral, meglepetés vendégekkel, rendhagyó színpadtechnikai és vizuális megoldásokkal készül.



Jegyvásárlás

[2021.12.23.]