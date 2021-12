Érzem jön a karácsony - Soltész Rezső újdonságokkal jelentkezett Soltész Rezső újdonságokkal jelentkezett, benne új weboldal, új karácsonyi dal és egy vadonatúj karácsonyi album. Soltész Rezső a tavaly megjelent “Vár reánk az ünnep” című karácsonyi albuma után idén visszatért az ünnepi sorozat folytatásával.



A legendás énekes-dalszerző a világ legismertebb karácsonyi dalait dolgozza fel az Érzem jön a karácsony albuma, általa írt magyar nyelvű szövegekkel, ezzel varázsolva sokak számára még meghittebbé az év legboldogabb ünnepét. Az idei lemezen 12 új karácsonyi dalfeldolgozás lesz hallható, többek mellett Legyen szép és boldog ünnep (A Holly Jolly Christmas), Érzem jön a karácsony (It’s Beginning to Look a Lot Like Christmas), Karácsonyi dal (The Christmas Song), Télapó a városban jár (Santa Claus is Coming to Town), Kisharang, nagyaharang (Silver Bells), Felnőtt karácsonyi kívánságlista (Grown Up Christmas List), Száncsengő rock (Jingle Bell Rock), illetve Schubert Ave Maria-ja, valamint az Ó szép fenyő, ó zöldfenyő (O Tannenbaum).



A popikon Sándor András Poptarisznya.hu-n jelentkező műsorában több érdekességet is elárult pályájáról.







Idekapcsolódó hír, hogy újraindult Soltész Rezső weboldala.



"Hihetetlen örömmel jelentkezem az Advent első vasárnapján indult honlapommal, amit nagyon sok szeretettel ajánlok Nektek, hogy részesei legyetek a több mint 50 éves zenei pályámnak és a napjainkban elért sikereknek, a velem történő eseményeknek… Köszönöm, hogy vagytok nekem!" - áll a solteszrezso.hu oldalon. [2021.12.24.]