Mező Misi legemlékezetesebb ajándékát édesapjától kapta Szeret saját készítésű ajándékot kapni szeretteitől Mező Misi. A népszerű énekes megpróbálja gyerekeinek is megtanítani, mi az ajándék valódi értéke és megmutatni nekik a nagyszülők példája nyomán, hogy mi a karácsony valódi üzenete. „Legemlékezetesebb ajándékom az édesapámtól kapott gitárom. A helyi TSz-ben dolgozott, ahol volt egy kombájnverseny, amelyet megnyert. Az elismerés mellé 20 ezer forintot is kapott, ám azt nem a családi kasszába rakta, hanem vett nekem egy gitárt” – mesélte el a megható történetet a Rozmaring kunyhó-podcast legutóbbi vendégeként Mező Misi, a Magna Cum Laude énekese. A beszélgetés másik vendége, Ferenczi György Máté Péter-díjas zenész is megosztotta a hallgatókkal, melyik ajándék hagyott nyomot a szívében. „Kertes házba költözünk, a gyerekek még kicsik voltak, mikor vettünk egy plafonig érő karácsonyfát. Ezt éjszaka titokban feldíszítettük. Azt az elementáris áhítatot az arcukon, mikor reggel meglátták, nem felejtem” – elevenítette fel ezt a kedves emléket annak apropóján, hogy a Rozmaring kunyhó 12. adása az ajándékozást helyezte középpontba. Mező Misi kiemelte, fontos elérni a gyereknél, hogy meg tudjon válni attól a játékától, amely számára a legfontosabb és fel tudja fogni, hogy ezzel milyen örömet okozhat a másiknak. Ő maga szeret saját készítésű ajándékot kapni. „Ilyenkor érzem, hogy az illető foglalkozott velem, míg készítette, valóban rám gondolt és én voltam a fontos számára”- ezzel megerősítette, az ajándékot nem pénzben kifejezett értéke határozza meg. „Én nem szeretnék egy olyan országban, társadalomban élni, ami csak a fogyasztást helyezi előtérbe. Az én életem nem erről szól és fontos önmérsékletet tanúsítani” – hangsúlyozta a valódi értékek fontosságát Ferenczi György. „Mi a valódi üzenete a karácsonynak, és manapság mit jelent a karácsony? Már egyáltalán nem azt, mint mondjuk a nagyszüleinknek, akik vallásos életet éltek. Ők valóban a Megváltónk megszületését ünnepelték együtt a családban. Ez mára teljesen átalakult, nem feltétlen tudom, miért, de valószínűleg azért, mert a felgyorsult világban nincs időnk egymással foglalkozni. Arra pedig egyáltalán nincs időnk, hogy a Jóistennel foglalkozzunk”– fejtette ki az ünnep valódi üzenetéről véleményét Mező Misi az M2 Gyerekcsatorna Rozmaring kunyhó című bábsorozatához tartozó beszélgetéssorozatban. A teljes beszélgetés, a Rozmaring pillanatok a családnak podcast 12. epizódja, Polányi Viktóriával, Trömböczky Napsugárral és vendégeikkel, Mezői Misivel és Ferenczi Györggyel, már elérhető a Médiaklikken, a Spotify-on és az Apple Music-on! [2021.12.27.] Megosztom: Szólj hozzá! (Ehhez be kell lépned) lap teteje patiala m legitimate szolgáltatás [2021.11.29.] apróhirdetés © SirOesh • Impresszum • Médiaajánlat • SiteMap/Honlaptérkép • RandD: Jumu