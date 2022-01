Emléktáblát avattak Kovács Gyula dobos egykori lakóhelyén Poptörténeti emléktáblát avattak Kovács Gyula néhai kiváló dzsesszdobos, zeneművész-tanár egykori VII. kerületi, Murányi utcai lakóházának homlokzatán. Kovács Gyula, vagy ahogy a legtöbben ismerték, Mr. Dob a hazai dzsesszélet egyik legmeghatározóbb egyénisége volt. Növendékei a hazai és a nemzetközi zenészvilág ismert és elismert muzsikusai lettek, dobiskoláját a világ számos pontján ma is oktatják. Az 1992 februárjában 64 évesen elhunyt zenész házánál köszöntőt mondott Szűcs Balázs, Erzsébetváros alpolgármestere, egykori tanítványai, Pálmai Zoltán dobos és Rozsonits Tamás, a Hangőr Egyesület elnöke, improvizációt mutatott be Bágyi Balázs dobos, a Magyar Jazz Szövetség elnöke.



A dobos 1956-tól 1974-ig élt a Murányi utca 25. szám alatt. A poptörténeti emléktáblát az NKA Hangfoglaló Program magyar könnyűzenei örökség megőrzését támogató alprogramja, a Hangőr Egyesület, a Magyar Jazz Szövetség és a Ceglédi Dobmúzeum állította. Az avatáson ott volt Kovács Gyula özvegye, lánya, fia, valamint számos dobos, egykori tanítvány, köztük Solti János, Kőszegi Imre, Dorozsmai Péter, Donászy Tibor, Bardóczi Gyula, Fekete Gábor.



Kovács Gyula Budapesten született 1927-ben. Kivételes tehetségére már igen fiatalon felfigyeltek, a második világháborút követő évtizedek legnagyobb sztárja volt dzsesszberkekben. Játszott többek között a Holéczy zenekarban, Filuval, Garay Attila, Martiny Lajos, Tabányi Mihály, Pege Aladár, Gonda János, Deseő Csaba, Szabó Gábor, Kruza Richárd, Deák Tamás, Vukán György, Kovács Andor, Kőrössy János, Vécsey Ernő, Szakcsi Lakatos Béla, Babos Gyula, Csik Gusztáv zenekarában is.



A hatvanas évek elejétől számos nemzetközi fesztiválon aratott sikert, olyan világnagyságok figyeltek fel rá, mint Oscar Peterson vagy Maynard Ferguson. Volt olyan év, amikor a világ egyik legismertebb zenei szaklapja, a Melody Maker az európai dobosok rangsorában a második helyre rangsorolta.



1965-ben Gonda János igazgatóval alapító tagja lett a Bartók Béla Zeneművészeti Konzervatórium Jazz Tanszakának, ahol haláláig oktatott. Keze alól került ki például Németh Gábor (Skorpió, Dinamit, Bikini, SBB, P. Mobil), Solti János (Generál, Locomotiv GT), Pálmai Zoltán (P. Mobil, Beatrice), Herpai Sándor (V'Moto-Rock, Barbaro), Fekete Gábor (Hungaria, Skorpió), Leslie Mandoki (Soulmates), Dorozsmai Péter (Korál, East).



Számos filmben, televíziós műsorban szerepelt. Egyéni, sajátos humora volt, rengeteg történet kering róla manapság is.



