Ilyen volt az Esti Kornél 15. szülinapi bulija - képekben Duplán ünnepelt december végén, a hazai alternatív rockzene egyik legnépszerűbb formációja, az Akváriumban. Két napos partyval ünnepelte 15. születésnapját az Esti Kornél zenekar. Az elsőként meghirdetett koncertre gyorsan elfogytak a jegyek, ezért még egy bulit szerveztek, hogy mindenki részese lehessen a jubileumnak.



Mindkét estén elhangzottak a banda legnépszerűbb dalai, először játszották el élőben legújabb szerzeményüket, az Óceánt.



Az első napon a Grabovski melegítette a közönséget, Bodor Áron a Visszarajzolnám című számukban tűnt fel a színpadon.



Az Esti Kornél részéről a Lesz még folytatással indult a buli, biztos alapot adva az egész estés fergeteges hangulatnak. Úgy éreztem minden dal a koncert tetőpontja, a fiúk és a közönségük is egész este teljes lángon égtek, érezhető volt a folyamatos energiaáramlás a színpad és a küzdőtér között.



Szülinapi buliba vendégeket is hívnak, így volt ez ezen az estén is. Elsőként Ember Márk robbant be a színpadra és ugyan kicsit izgulósan, de annál nagyobb lendülettel szállt be a Ki vagyok én és a Téren című nótákba.



Második vendégként Likó Marci (Vad Fruttik) érkezett, Ő a Leszek a vége és a Rohadt eső című dalokban erősítette a zenekart.

Esti Kornél születésnapi buli képekben - klikk a fotóra

A koncertet, ha jól számoltam öt kamerával rögzítették, ez arra enged következtetni, hogy aki nem jutott el az Akváriumba december 29-én, idővel az is megnézheti felvételről az eseményt.



Setlist:

Lesz még folytatás

Nevetve

Mit akarsz látni

Ez a város

Most a jó

Segítség

Horizont szélén

Óceán

Ki vagyok én – Ember Márk

Téren – Ember Márk

Meztelen

Veled együtt minden

Utánad

Összetörve

Leszek a vége – Likó Marci

Rohadt eső – Likó Marci

Ti a rosszak

Akkor hagylak el

Nem kár



Encore:

Éjszaka van

BTK

Akik élnek





Audrey

Fotó: Petró Adri



[2022.01.03.] Megosztom: