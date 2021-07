Új dalokkal várja Budapest Parkos koncertjét a 30Y és az Esti Kornél A 30Y és az Esti Kornél közös koncertjén óriási alterzene-ünnepre lehet számítani a színtér két ikonikus zenekarától. Július másodikán a Budapest Parkban új dalokkal, látványos vizuállal és két egymást, és a közönségét is nagyon szerető zenekarral találkozhatunk. Július 2-án a Budapest Parkban ünnepli a 30Y 20+1-ik születésnapját. A különleges koncertet 30Y „hisztori” névre keresztelték, és azt ígérik, megpróbálják 100 percben megmutatni a közönségnek az elmúlt évek legjelentősebb mérföldköveit. A 30Y hisztori koncertet testvér zenekarukkal, az Esti Kornéllal közösen szervezik. „Sokat nyújtok, sokat gyakorlok és edzek is. Mint a Leon a profiban, hogy a felülés menti meg Matildát. Szeretem a 30Y zenekart, és ahogy mi, úgy a stábunk, a közönségünk is szeretettel van teli. A szeretet és az elfogadás már ott ül és vár minket a Parkban. Nem tudom, vártam-e valaha koncertet ilyen nagyon.” - mondta el Beck Zaza, akinek szavain túl különleges színpadképet, új díszletet, és teljes diszkográfiát átölelő dalsorrendet is ígér a zenekar. Szintén a Budapest Parkban lesz először hallható élőben a 30Y Mesélős című-, és az Esti Kornél Utánad címú új dala. A két különleges dal biztosan gyorsan a rajongók új kedvencévé válik.







A 30Y háza táján viszont idénre is jutott egy jubileum, hiszen 2021-ben ünnepli 15. születésnapját a legendás Csészényi tér lemez, ami annak idején meghozta a zenekar számára az első áttörést, ezen szerepelt ugyanis a Bogozd ki című dal. A bogozdki15 kampány egyedi kerámiacsomókkal köszönti a 15 éves lemezt, amiket a közönség első körben online előrendelve a Parkban zsebelhet be. Beck Zoli így mesélt az ötletről: „Az egyik koncertünk után egy srác a kezembe nyomott egy cipőfűzőt, rajta ezeréves csomókkal, és azt mondta, na, ezt bogozd ki, bazmeg. Valahogy ez a mondat a fejemben maradt, és azon gondolkodtam, hogyan lehet a csomót újraértelmezni. Például azzal, hogy a természetétől idegen anyagból készítjük el: csomó cserépből. Ami egyszerre kibogozhatatlan, miközben végtelenül törékeny. éppen, mint az ember.”



