Mága Zoltán: "Nem várt dolgokhoz kellett alkalmazkodunk" Dupla, teltházas koncerttel köszöntötte az új évet Mága Zoltán az Arénában. A hazafiasság és az önzetlenség erényeinek elismeréseként, dupla előadással, és mindkétszer telt ház előtt tartotta meg a koronavírus elleni küzdelemben az egészségügyi és rendvédelmi dolgozók tiszteletére rendezett újévi gálakoncertjét Mága Zoltán Liszt Ferenc-díjas hegedűművész 2022. január elsején a Papp László Budapest Sportarénában.



A XIV. Budapesti Újévi Koncerten, melyet a Tisztelet-, és Hálaadás Gálája címet kapta, egy perces néma főhajtással emlékeztek a Covid-19 valamennyi áldozatára. Külön zenei blokkban, a legnevesebb magyar sztárok közreműködésével méltóságteljes főhajtással tisztelegtek a közelmúltban elhunyt Kossuth-díjas művészek, Törőcsik Mari, Balázs Fecó és Kóbor János emléke előtt.



A minden eddiginél látványosabb, a két koncerten részt vett mintegy 26 ezer fős közönség előtt az idei koncertjén is átadásra került a Budapesti Újévi Koncert Gáladíja, amelyet a Kossuth-díjas operaénekes, Rost Andrea és az amerikai világsztár, Sheléa Frazier kapta.

Mága Zoltán Prima Primissima-díjas hegedűművész a 2022-es évet köszöntő gálakoncertjét azoknak az orvosoknak, ápolóknak, szociális intézmények munkatársainak, valamint a koronavírus elleni védekezésben dolgozó állami vezetőknek, a rendőröknek, a katonáknak, a katasztrófavédelem dolgozóinak, valamint az önkéntes civileknek, karitatív szervezeteknek ajánlotta, akik saját egészségük kockáztatása révén is minden egyes percben küzdöttek és küzdenek ma is a kórházakban a betegek gyógyulásáért, és akik koronavírus miatt elrendelt veszélyhelyzetben is biztosították egészségügyi ellátásunkat és a napi szükségleteink elérését, és őrizték a közrendet.



A Pro Caritate-díjjal is kitüntetett hegedűművész a délutáni gálakoncertjét, amelyet mintegy 13 ezer ember előtt tartott, az ország különböző részeiről érkeztek orvosok, rendőrök, katonák és karitatív szervezetek önkéntesei számára rendezte, ezzel köszönve meg a pandémia idején tett hősies helytállásukat.

Köszönetet mondott a közönségének és magyar embereknek a töretlen szeretetért és bizalomért, hogy bizonyítják, nem akarnak bezárva élni, igénylik a minőségi szórakozást és fontosnak tartják az újévi gálaműsort, amely egész Magyarország ünnepe.



Budapest díszpolgára köszöntve az új esztendőt és az Aréna közönségét, ünnepi beszédében emlékeztetett, hogy egy évvel korábban csak online közvetítés révén, közönség nélkül tudta a hagyományos gálakoncertjét megrendezni, de 2022 első napján, a világjárvány ellenére dupla teltházas koncerttel tudtak ünnepelni.



„Hosszú és küzdelmes, kitörölhetetlenül fájó, szomorú és veszteségekkel teli két év áll mögöttünk. Nem várt dolgokhoz kellett alkalmazkodunk, átalakult az életünk” – mondta Mága Zoltán, hozzátéve, szinte nincs olyan honfitársunk, aki ne tapasztalta volna meg a koronavírus okozta világjárvány embert próbáló hatását.



„Nekünk a hit, a remény és a szeretet ad erőt, hogy az egész világot megrázó helyzetből is győztesen kerüljünk ki” – fogalmazott. A hegedűművész a felebaráti szeretetet éveként meghirdetve a 2022-es esztendőt, bejelentette, januártól harmadszorra is útjára indítja a 100 templomi jótékonysági koncertsorozatát, amelyet Magyarország mellett Erdélybe, Felvidékre, a Vajdaságban és a tengerentúlra is kiterjeszt, hogy még nagyobb összefogással és odafigyeléssel segíthesse a beteg és rászoruló gyermekeket.



„A 2022-es évre csak azt kívánom, legyen béke, szeretet és egyetértés. Jó egészségben és sikerekben valósíthassuk meg terveinket és álmainkat, és valós társadalmi békét építsünk és gazdagítsuk országunkat, kultúránkat” – zárta ünnepi köszöntőjét a Liszt Ferenc-díjas művész.



Fotó: Schumy Csaba Mága Zoltán újévi koncert képekben - klikk a fotóra [2022.01.12.]