Ingyenes Szenet Efrém koncert Budapesten Február 19-én 18:30 órakor az Avilai Nagy Szent Teréz plébániatemplomban szentmisén működik közre, majd ingyenes koncertet ad az idén 20. születésnapját ünneplő Szent Efrém Férfikar. Kettős bemutatóra kerül sor, két olyan új Fehér György Miklós mű hangzik fel, amelyeket a szerző a Szent Efrém Férfikar számára írt. Az orgonára komponált misében Bednarik Anasztázia játszik orgonán, majd elhangzik Fehér György Miklós Requiemje is. A hazánkban egyedülálló vokális formáció számára a kezdetek óta kiemelt jelentőségű a magyar kortárs klasszikus zene népszerűsítése, új művek bemutatása. Több kortárs mester szerette meg az idén 20 éves Szent Efrém Férfikar egyedi hangzását és komponált műveket az együttesnek – Sáry László, Dukay Barnabás, Mohay Miklós, Zombola Péter, Tornyai Péter, Csiky Boldizsár és még sokan írtak darabokat az együttesnek. Közéjük tartozik Fehér György Miklós, akinek a műveit már több mint 10 éve énekli a férfikar. 2022. február 19-én 18.30-kor az Avilai Nagy Szent Teréz plébániatemplomban (Cím: Budapest, Pethő Sándor u. 2, 1065) egy szentmisét követő ingyenes koncert keretében kettős bemutatóra kerül sor. Két olyan új mű hangzik fel, amelyeket a szerző a Szent Efrém Férfikar számára írt. Az esti szentmisén felcsendül egy férfikarra és orgonára komponált mise, amiben Bednarik Anasztázia működik közre orgonán. A négytételes mise után a közönség meghallgathatja Fehér György Miklós Requiem-jét is. Fehér György Miklós zeneszerző 1951-ben született Budapesten. 1956-tól 1971-ig a miskolci Bartók Konzervatóriumban, majd Budapesten és később ismét Miskolcon tanult zongora-, oboa- és zeneszerzés szakon, majd a Liszt Ferenc Zeneművészeti Főiskolán végzett zeneszerzés szakon 1976-ban. A Szent Efrém Férfikar 2002-ben alakult meg, s az utóbbi években Magyarország egyik legnépszerűbb vokális együttesévé vált. missziójának tekinti a kultúrák közötti párbeszéd kialakítását, így egyfajta béketeremtő szerepük van a Kelet és a Nyugat között, ugyanakkor nagy hangsúlyt helyeznek az európai kortárs zene új kompozícióinak megszólaltatására és a magyar férfikari hagyomány (Liszt, Bartók, Kodály) ápolására is. A Férfikar 2012-ben Pro Cultura Minoritatum Hungariae-díjat kapott a ruszin nemzetiségi kultúra ápolásáért, majd 2014-ben Magyar Örökség díjat vehetett át. Ugyanebben az évben Budapest Főváros Közgyűlése kimagasló kulturális és művészi tevékenységéért Budapest Márka díjat adományozott a Szent Efrém Férfikarnak. Olyan neves zenészekkel léptek fel együtt, mint a King's Singers, Abeer Nehme libanoni énekesnő, rendszeres közreműködői az Állami Népi Együttes és a Duna Művészegyüttes produkcióinak, szívesen kirándulnak más műfajokban olyan előadókkal, mint az Anna and the Barbies, Palya Bea, Dés László és Presser Gábor, Lackfi János és Háy János írók, továbbá az Óbudai Danubia Zenekar, a Szent István Zenekar és a Budapesti Vonósok. [2022.02.09.]