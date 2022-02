Fergeteges farsangi családi napok Simonpusztán! Február 26-án és 27-én különleges programokkal várja a családokat a Szőcs Géza Nemzeti Lovaskultúra Központ. Az Érd mellett található helyszínen a gyerekek és felnőttek is megtalálják a kedvükre való szórakozási lehetőséget. A színes programok óriási sikernek örvendenek a téli szezonban is, nagy fűtött rendezvénysátorral készültek a szervezők a vendégeknek. Töltsünk el egy varázslatos hétvégét Simonpusztán, várjuk együtt a tavaszt, éljük át együtt a karneváli hangulatot, és ismerjük meg azt a páratlan érzést, amit a lovak közelsége és a hely szelleme áraszt! Február 26. szombat: Rendezvény nyitás: 13.00 Állandó programok:

- Kézműves vásár

- Sétalovagoltatás

- Kisállat simogató látogatása (kecske etetés) Ingyenes programok 14.00 órától:

14.00 Mit esznek a lovak? - istállólátogatással egybekötött interaktív bemutató

14.00 Kézműves foglalkozás - farsangi álarc készítés (14.00-16.00)

14.40 Farsangi jelmezes lovasbemutató

15. 00 Gyerekeknek mókás lovaglás

16.00 Karneváli zenés Lovas felvonulás Simonpuszta „lovagjaival”

17.00 Pillangó táncház - A Széchenyi Produkcióval - jelmezes forgatag és jókedv a legkisebbeknek tombolasorsolással (17.00-18.00) Program 20.00-tól a Bivaly Csárdában:

20.00 Télbúcsúztató mulatság - hajnalig tartó farsangi álarcosbál élőzenével, tombolával, farsangi bőség lakomával, meglepetés vendéggel! A jóhangulatról gondoskodik a fergeteges Signal zenekar (belépőjegyes) További információ:

https://www.facebook.com/events/2085461148285471 Február 27. vasárnap: „A farsang farka” Ingyenes programok: 13.00 Sétakocsikázás vendégeinknek

14.00 Simonpusztai betyárkodás játékos ügyességi vetélkedő kicsiknek és nagyoknak

15.00 Dabasi Csikósok - hagyományőrző interaktív csikós bemutató

16.00 Téltemetés - máglyagyújtással - a telet jelképező szalmabábú elégetése

17.00 Az Aranyember - musical élőzenekarral megtekintése fűtött rendezvénysátorban a

Magyar Történelmi Színház előadásában

(színházi előadásra támogató jegyek a helyszínen vagy a jegy.hu-n) További információ:

https://zene.jegy.hu/program/az-aranyember-musical-elo-zenekarral-131482 https://www.facebook.com/events/943955196236522 A Magyarock Dalszínház és a Magyar Történelmi Színház bemutatja: Másik Lehel - Vizeli Csaba Az Aranyember Musical (élő zenekarral) 2022. február 27. 17.00

Helyszín: Érd – Simonpuszta - Fűtött rendezvénysátor Rendkívül kedvező áron támogató jegyekkel kedveskednek a nézőknek! Támogató jegy ára 1500 Ft, valamint 14 éves korig a belépés ingyenes! Jegyek kaphatók a helyszínen és a jegy.hu-n! zene.jegy.hu/program/az-aranyember-musical-elo-zenekarral-131482 Jókai Mór azonos című regénye alapján “...Szeretni kell egymást, ez a boldogság...” Komárom város szülötte, Jókai Mór egyik legolvasottabb regényéből készült nagyszabású musical a világtól való elvágyódás története, amely részben a városban játszódik. A történet, ami a 19. század egyik tipikus kalandregényének indult, méltán válhatott a kapitalizmus, a pénz világának szimbolikus művévé. Főszereplője, a bátor, tehetséges dunai hajós, Tímár Mihály, az „arany ember”, a legyőzhetetlennek hitt hős, aki a hirtelen jött gazdagság, a mesés kincsre lelés dacára sem boldog. A boldogság végül eljön, hogy válaszút elé állítsa a férfit: megválik-e a vagyontól, társadalmi rangtól valamiért, ami kézzel nem fogható, talán csak egy illúzió. Tímár Mihály dönt, és végül eléri a várva várt boldogságot. Tímár Mihály története kritika: a kiéhezett lélek tiltakozása az anyagi világ ellenében. Levetinczy Tímár Mihály - Csengeri Attila

Tímea - Kuczmann Ágnes

Noémi - Varga Vivien

Terézia - Nagy Anikó

Brazovics Athanáz - Kósa Zsolt

Zófia - Molnár Ágnes

Athalie - Andrádi Zsanett

Kacsuka Imre - Sándor Dávid

Krisztyán Tódor - Ondrik János

Ali Csorbadzsi - Varga Miklós

Dódi - Másik Ákos

Cselédek - Tar Gabriella, Tóth Dorottya, Enyingi Zsófia Közreműködik: A Komáromi Kamarazenekar és a Magyarock Musical Band Vezényel: Medveczky Szabolcs

Látvány - Major Zoltán, Kecskeméti Attila

Jelmez - Kemenes Fanni Hangszerelés - Pécsváradi Zoltán

Színpadi mozgás, vívás - Gyöngyösi Tamás

Koreográfus - Bakó Gábor

Rendező - Vizeli Csaba A műsor a Magyar Történelmi Színház és a Magyarock Dalszínház koprodukciója. Műsorváltozás jogát fenntartják! Maszk használata kötelező! A Covid-19 vírus miatti védőintézkedéseket a hatályban lévő rendeleteknek megfelelően alkalmazzák! [2022.02.17.]