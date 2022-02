Kiderült a Happy Gang sztárjának új szenvedélye A hazai sajtóban számos helyen megjelent, hogy a 90-es évek egyik legismertebb együttesének, a Happy Gang-nek énekese, dalszerzője, Móré András "Vitamin" már több, mint 1000 napja absztinens és azóta az élete csodálatos fordulatot vett. A zenész megszabadult a felesleges kilóktól, egészséges életet él, otthoni stúdiójában dolgozik vadiúj szerzeményein és új szenvedélyt talált magának: a gitározást!



Vitamin a jövőben már a koncerteken is kísérni fogja magát akusztikus gitáron, így az olyan slágerek, mint a "Fiatal szerelem", "Kérek egy kulcsot a szívedhez" vagy a "Sokáig voltam távol" új köntösben fognak felcsendülni a fesztiválokon.



Erről meg is osztott velünk részleteket:



- Már nagyon régóta érdekelt a gitározás és úgy érzem, megtaláltam az új kedvenc hangszerem. Már lassan három éve nem éjszakázom, nem iszom, így amióta leszámoltam a bulikkal, új fejezetet nyitottam az életemben. Azóta van elég időm a lelki - és testi egyensúlyom kialakítására, amelynek az egészséges életmód és az edzések ugyanolyan fontos elemei lettek, mint a gitározás.



A Happy Gang sztárja azt is elárulta, hogy rövid időn belül érkezik a vadiúj dala, amelyet már izgatottan várunk. [2022.02.18.]