Mardoll: "Nagyon szép volt a gyerekkorom" Mardoll, az X-Faktorban feltűnt rapper hölgynek Budapestre húz haza a szíve, holott Bécsben született és Amerikában is otthon van.

A magyar főváros egyébként is a szíve csücske, ahonnan még New Yorkból is visszavágyott. Egyebek közt ennek a lélektanáról is mesélt Sándor Andrásnak a Sláger KULT-ban, no meg gyerekkori megpróbáltatásairól.



A Sláger FM-en minden este 22 órakor a kultúráé a főszerep. Sándor András az egyik oldalon, a másikon pedig a térség kiemelkedő színházi, kulturális, zenei szcena résztvevői. Egy óra Budapest és Pest megye aktuális kult történeteivel. [2022.02.22.]