Eltáncolják a hangokat a Közép-Európa Táncszínház fiatal táncosai A világot uraló zajra reagálnak a Közép-Európa Táncszínház művészei. Különleges vállalkozásba fogtak a Közép-Európa Táncszínház művészei, ugyanis az egész világegyetemet egyben tartó hangokat, zajokat jelenítik meg az Audibles (Hallhatók) című előadásban.



A táncosok Mádi László rendezésben mutatják meg nekünk, milyen 2022-ben a világ, milyen zajok vesznek körül minket és egyáltalán, összekapcsolnak-e minket ezek a hullámok illetve mit jelent a világmindenség számára a hang? „Nagyon szeretek a világ olyan kérdéseivel foglalkozni, amik arcon vágnak minket, mégis sokszor elmegyünk mellettük. Próbálok ilyenkor rájönni, miért bizonyos témák foglalkoztatnak és ahelyett, hogy inkább elrugaszkodnék a világtól.



Aztán rájövök, hogy tulajdonképpen minden előadásom egyfajta elrugaszkodás és reménykeltés az emberekben és önmagunkban. A munkásságom ezen az alapon nyugszik: van egy világ, amiről vagy tudatosan tudomást veszünk, vagy nem, de egy biztos, létezik – kezdte Mádi, aki korábban a Térfalók című kortárs előadásában foglalkozott hasonló kérdésekkel. „Faramuci módon főleg a járvány óta átalakult a személyes tér és a szociális távolság fogalma. Egy tömött négyes-hatoson vagy akár csak egy forgalmasabb utcán felfaljuk azt a környeztet, amiben biztonságosan vagyunk, amiben azt érezzük, terünk van. Mostanra a hangnak még fontosabb szerepe lett még inkább számunkra, hiszen kontaktust szeretnénk teremteni, kapcsolódni. Ha figyelünk ezekre a hangokra, akkor mindenképpen érzékeljük, mit akar mondani a másik. Az önmagunk meghallása egy reflexió arról, mit mond nekünk a világ. Az előadás lényege, hogy az emberek közötti kapcsolatot vizsgálja az azt körülvevő hangok tükrében. Ebben a kapcsolatban a rezgés, a világ mozgatója. Sőt, tovább megyek! Dr. Peter Guy Manners brit professzor elmélete szerint mindennek az alapja a hang volt; “Minden, ami létezik, egyedül és teljes egészében a hangnak köszönheti létezését. A hang tart mindent össze. A hang az alap, az alak és a forma. Az elején volt a szó, és a szó volt az isten. Azt mondják, hogy így kezdődött a világ, és így öltött alakot a teremtés. Manapság ezt úgy mondanánk bele a tér hatalmas ürességébe: jött egy hang, és az anyag alakot öltött.”– mesélte Mádi László, aki a progresszív, stílusos és kortárs koreográfia mellett saját maga készítette az előadás zenéjét is. „Nem csak egy stílusra próbálok törekedni a zeneszerzésnél, nyilvánvalóan az újvonalas trendeket is követem, de ezeket olyan kontextusban igyekszem tálalni, hogy az a klasszikus színházi közegben is megállják a helyüket. Immár körülbelül harminc előadás zenéjét jegyzem, így mondhatni van már némi rutinom a tánc színpadi hangzásának megsegítésében. A munkám során rengeteget segítenek nekem a Közép-Európa Táncszínház ifjú művészei, akikkel a próbafolyamat sokkal inkább egy műhelymunkára emlékeztet, lefektetem az alapokat, majd mindenki hozzáteszi a maga gondolatait, mozdulatait a jelenethez” – tette hozzá. Az előadásról Korunk egyik hozománya a hangszennyezés, amit már meg sem hallunk, pedig mindig körülvesz minket. A város zaja, ami élesen lüktet, már fel sem tűnik, és ha nem a város, akkor a fülünkre szorított eszköz majd „elhallgattatja” a külvilágot. Mit is kellene hallanunk, amikor befelé figyelünk, vagy amikor a másikat szeretnénk megérteni? Hogyan tehetjük hallhatóvá magunkat, amikor elveszünk a zajban? Ki hallja meg egyáltalán, mit akarunk? Olyan sok a rezgés körülöttünk, hogy sajátunkra már csak belsőnkben, vagy épp ott sem figyelünk. Elszigetelve, megsüketítve próbáljuk meghallani egymás szívét és a másik életének lüktető ritmusát. Egyetlen közös rezgés marad számunkra, amit fel kell kutatni, ha igazán nyitottak akarunk lenni a világra. A csend a nulla pont, innen indul minden. A zaj pedig végpont, ahonnan hosszú és nehéz út vezet vissza a csendhez. Az Audibles (Hallhatók) Mádi László, a Közép-Európa Táncszínház oszlopos tagjának harmadik, kifejezetten saját társulata számára készített koreográfiája. Az előadás, amellett, hogy a szokásosnál nagyobb figyelmet szentel az emberi kapcsolatok értelmezésére, úgy reflektál a jelenlegi világhelyzetre, hogy arra közben egyfajta pozitív figyelemmel tekint. Táncművészek: Barna Krisztián, Bozsányi Liliána, Dabóczi Dávid, Gyevnár Réka, Joó Renáta

Fény: Fogarasi Zoltán

Zenei: Mádi László

Koreográfus: Mádi László

Támogatók: Közép-Európa Táncszínház, Bethlen Téri Színház, NKA Táncművészet Kollégiuma, EMMI, Emberi Erőforrás Támogatáskezelő, Budapest Főváros



