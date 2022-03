Új köntösben csendül fel a Nemzeti dal - érdemes meghallgatnod! Március 15., nemzeti ünnepünk jelképpé vált, hazánk szabadságszeretetét, szabadság utáni vágyát fejezi ki. A Pilvax Kör tagjai, élükön Petőfi Sándorral, Jókai Mórral és Vasvári Pállal elhatározták, hogy maguk szereznek érvényt a sajtószabadságnak. Alig néhányan indultak el Landerer Lajos és Heckenast Gusztáv nyomdájához, ahol cenzúra nélkül kinyomtatták az Irinyi József által megfogalmazott 12 pontot, valamint Petőfi lelkesítő költeményét, a Nemzeti dal-t. Délután nagygyűlést hirdettek a Nemzeti Múzeum elé, ekkor már több tízezer ember jelent meg. Itt felolvasták a 12 pontot és Petőfi is elszavalta költeményét.



174 évvel a mű születése után, a Nemzeti Múzeum ikonikus helyszínén - Nagy Szilárd és Ragány Misa kezdeményezésére - arra vállalkoztak legendás énekesek (Nagy Feró, Pataky Attila, Varga Miklós, Sasvári Sándor) hogy erőt, hitet és reményt adjanak a Nemzeti dal újragondolásával.



Egy ilyen, a jövőnket nagy mértékben meghatározó szakaszában a jelenkornak, mikor világjárvány, szomszédunkban háború és oly sok nehézség sújtja bolygónkat, különösen fontos missziónak tartják az alkotók és a szereplők a videoklip létrejöttét, amit Szűcs Norbert, Artisjus-díjas zeneszerző, zenei producer rendezett és a dalt újrahangszerelte.



1973-ban Tolcsvay László zenésítette meg a verset, amelyre klip ezidáig soha nem készült. Ezért is unikális a Március 10-én, 18.00-kor debütáló dal.



2022 szeptemberétől 2023 augusztusáig hivatalos Petőfi-bicentenárium lesz, amely keretében megemlékezhetünk Petőfi Sándorról és a magyar reformkor jelentős személyiségeiről. A videoklip már a Petőfi-emlékévre hangolódva született.



Nagy Szilárd és Ragány Misa koncertjeiken rendszeresen énekli a Nemzeti dalt, a visszajelzések pedig arra késztették az előadópárost, hogy klip formájában, újrahangszerelve is megörökítsék ezt a remekművet, ugyanakkor nem volt kérdés, hogy a nagy ikonok közreműködése kihagyhatatlan, hiszen missziójuk, hogy az örök nagy legendák életművét ápolják. Kezdeményezésükhöz csatlakozott Varga Miklós, Nagy Feró, Sasvári Sándor, Pataky Attila, Muri Enikő, Réthy Zsazsa és Varga Vivien. Az alkotók hálásan köszönik a Nemzeti Múzeum munkatársainak, hogy lehetővé tették a forgatást, amellyel hozzájárultak a dal és a nemzeti ünnepre való megemlékezés teljes hitelességéhez. [2022.03.12.]