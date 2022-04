Kapcsolatok • Bethlen téri színház Pikáns plakáton villantott Földes Eszter és Kuna Kata Megújult Mephisto a Bethlen Téri Színházban. A Mintapákból ismert színésznők bombalakot villantottak legújabb előadásuk, a Mephisto plakátján. Klaus Mann és Szabó István klasszikusát a Spirita Társulat Egressy G. Tamás aktualizálta, Jászberényi Gábor, Földes Eszter, Gáspár András és Kuna Kata főszereplésével. Izgalmas, újító produkcióval tért vissza a Bethlen Téri Színházban a Spirita Társulat, akik a legendás Mephistót gondolták újra. Az előadáshoz igazán polgárpukkasztó képanyagot készítettek, ahol a színészek hiányos öltözékben pózolnak. A plakátokon is jól látható, hogy a darab rendezője, Egressy G. Tamás újító szellemmel nyúlt a előadáshoz; a pikáns karakterfotók és villogó színek mellett a szövegkönyvet is frissítette a direktor. Dora szerepében Földes Eszter látható az előadásban, aki a kihívó képek ellenére nem győzi hangsúlyozni a darab aktualitást. „Hogy miben látom a Mephisto aktualitását? Miben nem? Az ember nem változik. Vannak szebb, napfényesebb időszakok, de aztán rendre elérkezik a sötétség. Mintha végtelen nyolcast járna a világ egyetemes dinamikája. Nagyon közeli a darabban ábrázolt kor, túl közeli még az akkori valóság, az emberiség lelkiismerete azóta sem tisztult meg, és sokan inspirálódnak a régi idők egyenleteit felhasználva, újragondolva. Egy végtelen nyolcas hintájában csücsül az emberiség” – mesélte a színésznő. Partnernője, Kuna Kata első ránézésre egy luxusfeleséget, Lottét alakítja a műben, azonban hamar kiderül, hogy a figura összetettebb, mint gondolnánk. A színésznő - kolléganőjével együtt - tévés elfoglaltságai mellett alig várta, hogy a korona-krízis alatt újra a világot jelentő deszkákra állhasson. „A járvány okozta nélkülözés után úgy vártam, hogy próbáljunk, mint a Messiást! A Spirita Társulat egy olyan különleges közeg, ahol egyszerre vagyunk legjobb barátok, munkatársak, alkotók; mindannyian egyszerre vagyunk pici alkatrészek és a legfontosabb hozzávalók egy-egy produkcióban. Miközben profi munka zajlik, egy biztonságos és szeretetteljes légkör tud kialakulni. Páratlan élmény egy ilyen alkotóműhelyhez tartozni” – mesélte. Egressy G. Tamás úgy gondolja, ezzel a darabbal mindenki tud azonosulni 2022-ben. A Spirita Társulat klasszikusokkal foglalkozott korábban, ám az utóbbi években eltávolodtunk ettől a vonaltól. A pandémia utáni visszatérésre viszont valami olyat szerettem volna csinálni, ami visszanyúl a klasszikus gyökereinkhez, és a mai magyar társadalmi kérdésekre rezonál. Az előadásaink nem dogmatikusak. Mi azzal „politizáltunk” hogy olyan darabokat választunk ki, amivel át lehetett formálni a mai magyar viszonyokra és kérdéseket vet fel az emberekben pro és kontra. Egy dolog biztos, Magyarországon most kultúrharc van, mindkét oldalt megosztottság és az ítélkezés jellemzi. Mindenki bele-bele csúszik ebbe a háborúba, ami veszélyes tud lenni. Ez a darab pont erről szól, hogy a nagyok csatározásában meddig tud egy kis ember pártatlan maradni, mikor kell lépni és mikor vész el az ember a nagyok játszmájában? A szövegen sokat változtattam, modernizáltam és aktualizáltam. A sztorit vettem át és pár pillanatot a filmből. Erre hajaz a figyelemfelkeltő, szexis plakát is; mindenkinek egy-egy saját színe van ebben a sötétszürke rengetegben, kérdés, hogy vajon ez az egyediségük megmarad-e a történet végére. A Mephisto legközelebb április 8-án és április 9-én látható a Bethlen Téri Színházban.



