Kapcsolatok • Illényi Katica Illényi Katica: "éneklés a második hangszerem" Illényi Katicával a stúdióban beszélgettünk... volt miről! Az elmúlt 2 nehéz év után most 2022-ben hál’ Istennek nagyon sok a munkám. A járvány miatt elmaradt előadások, az új felkérések és a lemezfelvételek kitöltik ezt az évet. Számos új felvételt készítek. Éppen most fejezek be egy hegedű-zongora albumot Saul Cosentino - 87 éves argentín zeneszerző - szerzeményeiből, aki Astor Piazzolla tanítványa és barátja volt. - kezdte Illényi Katica a zene.hu tájékoztatását!



- Először Budapesten majd Buenos Airesben találkoztunk. Megragadott az európaitól nagyon különböző argentin muzsika hangulata, a darabok felépítése, harmónia-és dallamvilága, a tango dinamikája és érzelmeket kifejező készsége. Ez a lemez itthon és Argentínában készült és megjelenik ebben az évben Dél-Amerikában is. A zongorakíséretet néhány darabban a szerző, Saul Cosentino, valamint Diana Loszyc és Daniel Goldstein játssza Buenos Airesben. A hegedűszólam és a keverés itthon készült, testvérem Illényi Csaba a hangmérnökünk. Amikor ez az interjú készül, Törökbálinton vagyok éppen a Supersize stúdióban - ez anno a legendás Hungaroton stúdió volt, számtalan fantasztikus album készült itt a könnyűzenei világban. - folytatta az előadóművész.



Hozzátette: Itt a Felczak Alapítvány által kiírt pályázat keretében lengyel szerzők műveit veszem fel lemezre. Ez is hegedű-zongora album és egy theremin-zongora felvételt is készítünk. Frederic Chopin, Wojciech Kilar, Leopold Godowsky, Henryk Wieniawski, Grayzna Bacewitc, Adam Andrzejowski műveit játszom nagyszerű művészek közreműködésével: a lengyel származású Darska Izabella zongoraművész és tanár, aki a Chopin hagyatékért felelős Ferenczy Alapítványt vezeti valamint Termes Rita zongoraművész-korrepetitor, a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem adjunktusa játszanak az albumon.



Szuper hírek, de mikor indulnak a koncertek?



Májusban indulnak a koncertjeim, számos országba megyek. Többek között Ausztriában, Németországban, majd Erdélyben, Franciaországban, aztán szeptemberben Amerikában koncertezem. Itthon május 24-én a Budapest Klezmer Band jubileumi koncertjén vagyok vendég a Margitszigeti Szabadtéri Színpadon. 20 évvel ezelőtt a zenekar hegedőse voltam és a koncertek mellett a Hegedűs a háztetőn c. musicalben muzsikáltunk együtt a Madách Színházban, ahol 150 alkalommal én voltam a “hegedűs” a háztetőn.



Nyáron a Győri Filharmonikus Zenekarral, Silló István karmester úr vezényletével vesszük fel a Klasszikus Theremin című albumot, amelyen opera áriákat adok elő thereminen, többek között Lehár Ferenc, Erkel Ferenc, Leonard Bernstein, Claude Debussy, Giuseppe Verdi, Johann Strauss műveiből. Nagy feladat interpretálni a legnagyobb operaénekeseket, ez napi szinten kíván fegyelmezett gyakorlást ezen a hangszeren, amelyet nem kell megérinteni sehol sem, ahhoz hogy megszólaljon. Nagyon sok türelem és tudatos testkontroll kell a thereminhez. Ebben segít a jóga, és az abszolút hallás. Mivel az éneklés a második hangszerem, igyekszem úgy megformálni a hangokat thereminen, ahogyan az operaénekesek, valamint az az érzelmi töltést visszaadni, amely adott áriában megjelenik.



Talán példaként említhető ez a Puccini felvétel: O mio Babbino Caro, amely a Művészetek Palotájában készült:







Ezen az albumon felveszünk egy fantasztikus duettet is. Mario Lanza Be my love c. dalát. Partnerem a rendkívül tehetséges és fantasztikus tenor, Meggyes Csaba.



A szakmai munkámhoz segítséget kaptam a Nemzeti Kulturális Alaptól és a Szerencsejáték Zrt-től is a Felczak Alapítvány mellett. Bízom benne, hogy a háború véget ér, békében élhetjük és végezhetjük a munkánkat mindnyájan, és a járvány sem szól megint közbe ősszel. [2022.04.13.]