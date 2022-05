Gyereksztár babérokra tör az egykori magyar tinisztár Skrapits Erik az utóbbi időben azzal vonta magára a média figyelmét, hogy Ausztriában postásként dolgozik. Elmondása szerint, a pandémia ideje alatt találta a munkát, ami jókor jött, mivel mint minden más előadónak, neki is törölték az összes fellépését. Most viszont, hogy újból színpadra léphet, nem csak szóló előadóként vállal fellépést, hanem a gyerekek új sztárjaként, Brandnyúlként is, aki egy énekes óriás báb. Eriket Brandnyúl jelmezbe öltözve szemmel láthatóan nagyon kedvelik a gyerekek, rendkívül szórakoztatónak tartják, és teljesen elvarázsolja a kicsiket-nagyokat. - Mióta megszületett az első lányom, azóta érik bennem a gondolat, hogy gyerekzenét kellene készíteni. Sokszor külföldi dalokat hallgattunk, és rájöttünk, hogy azért szereti a lányunk, mert nagyon interaktív a külföldi gyerekzene. Az óriás plüss báb látványa pedig hihetetlenül magával ragadta, így készítettünk egy kombinációt ezekből, és a mi nyuszinkkal szeretnénk a gyerekek felé kommunikálni a mozgás, a tánc fontosságát és az egészséges táplálkozást. Feleségem gyerekkori plüssjátéka volt a Brandnyúl, innen jött a név. További információ: https://www.facebook.com/brandnyul/ [2022.05.04.] Megosztom: Szólj hozzá! (Ehhez be kell lépned) lap teteje apróhirdetés © SirOesh • Impresszum • Médiaajánlat • SiteMap/Honlaptérkép • RandD: Jumu