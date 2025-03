Junkies: Újrafeljátszott kiadásban és eredeti felvételeken a Tabu album Megjelent a Junkies 1999-es - azóta kultikussá érett - Tabu című negyedik albumának újrakiadása. A mind a zenekar, mind a rajongók által kedvelt lemezanyag - amely dupla CD, valamint vinyl formátumokban érhető el - létjogosultságát mi sem bizonyítja a legjobban, mint, hogy megjelenése után azonnal a Mahasz Top 40-es lista első helyén nyitott! A dupla vinyl kiadás kizárólag az eredeti, 1999-ben rögzített anyagot tartalmazza, a dupla CD-s kiadvány egyik korongján (Tabu) a régi felvétel, a másikon (Tabu 25) pedig a jelenlegi tagság által a tavalyi év végén feljátszott dalok hallhatóak. Szekeres András a Taburól:

“25 év alatt sem sikerült megbarátkozni ennek a lemeznek a soundjával. Sokat hallgattuk most a felvételek előtt, hogy Riki játéka totálisan le legyen szedve Kosó által, meg elemeztük is és le is kottáztuk… Nagyon csodálom Rikit, itt volt a csúcson szerintem, itt játszott a legkreatívabban. Anno rosszul lett producerelve, rosszul lett felénekelve az anyag, erőtlenül énekelek rajta, mert próbáltuk elfogadhatóbbá tenni a Junkies zenéjét és ezért kicsit kár. Az Akvárium stúdió világszínvonalú volt akkor, mintha beültettek volna minket egy luxusrepülőbe, hogy na, akkor repüljetek! Bele sem akarok gondolni, most, azokon a vasakon milyen felvételeket tudnánk csinálni. Meg ha belegondolok: egy hónapig stúdiózhattunk! Volt, amikor nem volt kedvünk dolgozni és elmentünk helyette bulizni. Remélem, ezt nem olvassák az illetékesek, de mit tagadjak, ha így volt? (nevet) Most kicsit kijavítottuk a lemez hibáit, mert a dalokat mindig is szerettem. Attila sziporkázik rajta, elképesztő dalok, mint a Rock and roll sztár, A helyzet változatlan, Szerelmes vagyok… óriási!” Tabu (1999):

Szekeres András - ének, vokál

Barbaró Attila - gitár, vokál

Riki Church - basszusgitár, gitár, vokál

Németh Miklós - dob, percussion, vokál Tabu 25:

Szekeres András - ének

Barbaró Attila - gitár, vokál

Kosovics István - basszusgitár, vokál

Gravel Shores - dobok, vokál A kiadványok a MediaMarkt üzletekben, a lemezboltokban, és a zenekar koncertjein kaphatóak, de akár a kiadói shopból is rendelhetőek további Junkies albumok és relikviák mellet. A zenekar a tavaszi turnéján még három állomáson csíphető el, e hét végén Veszprémben és Zalaegerszegen, jövő szombaton pedig Törökszentmiklóson lehet velük együtt bulizni. H-Music Hungary [2025.03.28.]