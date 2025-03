Életre szóló élmények néhány percbe sűrítve - Road klippremier: Hétfő reggel Az a bizonyos Hétfő reggel… A tavaly decemberi Arénás jubileumi nagykoncertjének képi felvételeit felhasználó videoklippel jelentkezett a Road. A decemberben megjelent, már aranylemez státuszú Az utolsó rapszódia albumról így már a nyolcadik dal is elérhető kisfilmként is. Molnár Máté információdús ajánlója:

“Tavaly nyáron, még csak a stúdiófelvételek zajlottak, de mi már akkor tudtuk, hogy a ‘Hétfő reggel’ című dalhoz mindenképp csinálunk majd egy klipet. Mondjuk akkor még nem volt konkrét elképzelés mit-hogyan, de a kezdetektől benne volt a levegőben hogy ez egyszer majd egy klipes dal dal lesz. Aztán úgy hozta a jó sorunk, hogy tavaly, december 28-án a Papp László Budapest Sportarénában ünnepeltük a Road fennállásának huszadik évfordulóját egy nagyszabású jubileumi koncerttel, amelyen természetesen jónéhány kamera, szám szerint 12 is jelen volt. Ennyivel rögzítettük a teljes koncertet, és bár jelenleg még csak ötletelések vannak arról, mi legyen a nyersanyag további sorsa, de úgy gondoltuk, addig is összerántunk egy jó klipet belőle.

Mondjuk ez a dal éppen nem került fel akkor a színpadra, de a lendülete, energiája, dinamikája annyira jól passzol ezekhez a monumentális koncertjelenetekhez, hogy úgy éreztük, azok a képek és ez a hang nagyon jól tudják erősíteni egymást. Ez a dal nem más, mint a rajongókkal közös életreszóló élményeink néhány percbe sűrítve! Egy első osztályú emlék egyrészről életünk első Arénás koncertjéről, másrészről pedig, ha a dalszövegre figyelünk, egy fontos Momentója az egykori, ifjú, rettenthetetlen party-huligán énünknek:

'Akkor még, hogyha kitépték az egyik kezemet az este

Akkor én másnap reggel úgy keltem fel, hogy kettő nőtt helyette.'

Mert igen, tudomásul kell venni, hogy a fiatalság múlandó állapot. Míg a húszas éveink elején a hétvégi buliból mentünk hétfő reggel a melóba, addig manapság már ha egy picit görbébben sikerül egy szombat este, akkor az sanszos, hogy agyonveri még a hétfő reggelünket is. De azért néha még próbálkozunk, hátha bejön. Kb. mint a lottó ötös. (nevet) Reméljük viszont azt, hogy ez a klip sokkal több embernek bejön majd. Egészségetekre!” Az utolsó rapszódia digipak tokos CD egy 32 oldalas - exkluzív interjúkat, és két posztert tartalmazó - tematikus H-Music magazinnal együtt jelent meg. A kiadvány mellé egy - szintén 32 oldalas - Olasz meló a Mátrában című képregény is bekerült.



Az album pendrive-on és limitált példányszámban vinylen (!) is elérhető. A CD+magazin+képregény kombó elérhető a lemezboltokban és a zenekar koncertjein, a digipak CD a MediaMarkt üzletekben. De természetesen a kiadói shopból is rendelhető, további Road kiadványok mellett. A zenekar március 28-án indítja Tavaszi rapszódiák néven idei koncertsorozatát. Fotó: Radó Norbert

H-Music Hungary [2025.03.28.] Megosztom: