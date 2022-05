Május 27-én indul a VIII. Nemzetközi Természet és Környezetvédelmi Fesztivál 100 filmmel és színes kiegészítő programokkal vár a háromnapos ingyenes fesztivál. Tudtad, hogy mára a Földön élő gerincesek csupán 1%-a él a vadonban? Vagy azt, hogy a gazként irtott pitypang adja a legtöbb nektárt? És hogy tejesdobozból is lehet tárcát, lejárt hirdetési molinóból pedig szobrot készíteni? Mik azok a Superfoodok, mennyi élelmiszer megy pocsékba? Akit foglalkoztat bolygónk sorsa, május 27 és 29 között látogasson el Gödöllőre, a Királyi Kastélyba, ahol a nagyszabású, Természet-és Környezetvédelmi Fesztivál színes, szórakoztató és mégis tanulságos programokkal várja a családokat.A hazai természet-és környezetvédelem olyan ikonikus képviselői tartanak kerekasztal beszélgetéseket, mint Ürge-Vorsatz Diána, ifj. Vitray Tamás, a Zöld Klub vagy a Felelős Gasztrohős. Aktív résztvevő a Magyar Természettudományi Múzeum, a Magyar Agrár-és Élettudományi Egyetem. Koncertet ad az Alma együttes, Szalóki Ági, Radics Gigi és a Dirty Slippers. A gyerekeket nosztalgia játszóház repítik a múltba, filmkészítő és öko-workshopok viszik a jövőbe. Kék Bolygó Alapítvány gondozásában és az NFI támogatásával megvalósuló rendezvény ingyenesen látogatható.

A nagyívű fesztivál látogatói számtalan gyermek-, felnőtt-és családi programon vehetnek részt. Ezek egy része közvetlenül kötődik a természet-és a környezet megóvásának ügyéhez, mint pl. a Magyar Természettudományi Múzeum vagy a Hatvani Vadászati Múzeum kihelyezett kiállításai, vagy a Gödöllői Királyi Kastélymúzeum nívódíjas múzeumpedagógiai foglalkozásai. Tanúi lehetnek a nézők a legújabb kutatásokon alapuló tevékenységeknek is. Ilyennek ígérkezik a Magyar Agrár-és Élettudományi Egyetem és a Zöld Klub közös fesztivál programja. Hétköznapi tevékenységeink fontos környezetvédelmi szempontjait emeli majd ki az a kerekasztal-beszélgetés melyen hallhatjuk Ürge-Vorsatz Diána rendkívül racionális, de mélyen az érzelmekre ható hozzászólását. Élhetően, szimbiózisban és környezet kímélő módon házi kedvenceinkkel? Erről beszélgethetnek majd a Gödöllőre látogatók Dr. Vetter Szilviával. Hulladékból műtárgy – a művészeti alkotás szerepe fenntarthatósága lesz a Trash Art kiállítás és workshop központi témája.



Erről szólhat majd a diskurzus a közönséggel és az irányzat aktivistáival. Ifj. Vitray Tamás partnerei Eke Angéla és Döbrösi Laura színésznők és Sinkovics Ede, a Trash Art művészeti vezetője lesznek. Kivetítik Radisics Milán természetfotós sorozatképeit, amelyeket a Covid-hónapok alatt egy udvarába beszokott rókáról készített, akivel aztán össze is barátkoztak. Ott lesz a fesztivál forgatagában a Felelős Gasztrohős is. Az alapítvány égisze alatt a látogatók megismerkedhetnek a Superfoodok magyarországi megfelelőivel és a Malac puzzle-lel, ami az élelmiszer pazarlást demonstrálja.



A mindennapi tudományt és sok információt tartalmazó programok mellett a szervezők fontosnak vélték a szórakoztatás és a kikapcsolódás közösségépítő élményét is. Ezért lesz Kenderkóc játszóház, az Alma együttes és Szalóki Ági koncert a kicsiknek, Radics Gigi és a Dirty Slippers dalai a nagyobbaknak és utcabál mindenkinek. Idén a fesztivál ideje alatt futó filmfesztivál díszvendége Itália lesz, így a több mint 100 levetített filmből 14 olasz alkotás lesz. A rendezvény a kertmoziban ér véget, ahol vasárnap este a csillagok alatt a fődíjas alkotás lesz majd látható. A Kék Bolygó Alapítvány gondozásában és a Nemzeti Filmintézet támogatásával megvalósuló ingyenes, kutyabarát rendezvény igazi gyereknapi program lehet az egész családnak! [2022.05.24.]