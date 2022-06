A Bohemian Betyars a Kalászi Vigasságokon lép fel A Bohemian Betyars örömzenéje, elragadó ritmusai kizökkentenek a hétköznapokból és beledobnak az önkívület mélyvízébe, pont úgy, ahogy ezt ők kitervelték. Másfél óra világzene extázis következik, Balkánon innen és túl! A Bohemian Betyars 2009-es működése óta nem csak ország, de világszerte belopta magát egy tekintélyes méretű közönség szívébe speed – folk – freak – punkos, magával ragadó, energikus formációjával. A koncertjeik közvetlen, ösztönből áradó, életigenlő hangulata felszabadítja a nagyérdemű érzelmeit, az ember zsigerébe hatol, és minden lábat táncra bír. Eközben különleges hangzásukkal hitelesen képviselik a sok száz év művészetében is fellelhető hazai keserédes életszemlélet unikumát, zenéjükben egyedi, saját ízlésükre formálják a magyar, balkáni és cigány népzenét a punk, ska és még megannyi stílus találkozásával.



Kezdetben igazi csavargók módjára járták körül az utcán zenélve Európát, mára a hazai és európai klubok, fesztiválok visszajáró vendégei, de beutazták már Kínát, Japánt, Dél-Koreát és az Egyesült Államokat is. Kalandvágyuk továbbra is hajtja őket előre, hogy a világ minden pontjára eljussanak, és zenéjükkel megmozgassák az ember testét-lelkét egyaránt, bárhol is legyenek épp. Jegyek kaphatók a tixa.hu oldalon és az esemény előtt a helyszínen a befogadóképesség erejéig.

Fogyatékkal élők és kísérőjük, valamint nyolc év alattiak számára a belépés ingyenes.

A koncert a Kalászi Vigasságok Fesztivál része.



Jegyvásárlás [2022.06.08.] Megosztom: