Fiúzenekar koncertezik a Vígszínházban

Június 2-án, az idén öt éves vígszínházi fiúzenekar, A GRUND lép fel a Vígszínház nagyszínpadán.

Idén ünnepli ötödik születésnapját A GRUND, a Vígszínház ifjú színészeiből 2017. május 1-én alakult zenekar. A zenekari tagok mindannyian a máig nagy sikerrel futó, A Pál utcai fiúk című musical szereplői. Ember Márk, Medveczky Balázs, Zoltán Áron, Wunderlich József és a zenekarvezető, aki egyben az ötletgazda is: Fesztbaum Béla.



A zenekar különlegessége, hogy mindannyian énekelnek és több hangszeren is játszanak, így nincsenek előre leosztott posztok. Sosem lehet tudni mikor, ki ragadja magához a mikrofont, ki ül be a dobok mögé. Basszusgitáron vagy ritmusgitáron fog-e pengetni vagy épp hegedűt ragad. A billentyűk mögött is többen megfordulnak és előkerül egy-egy dal erejéig a szaxofon, a klarinét és a szájharmonika is.



Mindenkinek jut kedvenc dal, meg persze ami a legjobban passzol a hangjához, egyéniségéhez. Széles a zenekar repertoárja, van miből válogatni. A Pál utcai fiúk musical dalai mellett kihagyhatatlan a kedvenc számuk a PUF zenekartól, felcsendül néhány népszerű vígszínházi sláger és Presser szerzemény. Elvistől a Pink Floydig prezentálnak nótákat a klasszikus és a progresszív rock világából.

Én igazán kíváncsi lennék a zenekari tagok saját szerzeményeire, talán erre is lesz majd alkalom, hogy együtt eljátsszák egymás dalait.



Május 7-én, Óbuda Napján hangulatos koncertet adott a csapat a Szentlélek téren, nagyon elemükben voltak a fiúk, fergeteges koncert várható június 2-án a Vígszínházban.



Jegyvásárlás



Audrey

Fotó: Petró Adri





[2022.05.27.]