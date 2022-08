SZIN 2022 - Szegeden zárni a nyarat: menő

Egy nagy nemzetközi kedvenccel és mintegy hetven hazai fellépővel bővült a legnagyobb nyárzáró fesztivál fellépőinek sora. A korábban bejelentett sztárok - Jason Derulo, Rag'n'Bone Man, Tom Grennan, Alle Farben vagy A7S – mellé ezúttal a belga Joyhauser duó csatlakozott. A SZIN érkezik hamarosan és tart augusztus 24-27 között, Szegeden.



Bár a Szegedi Ifjúsági Napok – a legnagyobb hagyományokkal bíró hazai zenei eseményként - már a Woodstock előtt egy évvel, 1968-ban igyekezett meghonosítani a fesztiválérzést Magyarországon, a SZIN igazi nagy menetelése kb. 20 évvel ezelőtt kezdődött és ma már erős helyet foglal el a legmenőbb hazai fesztiválok között. Az évek során a Tisza-parti rendezvény egy biztos pont lett a nyári bulifolyamban, ahol érdemes még egy utolsót elmerülni a fesztivál forgatagában. A Tisza-part, Szeged és a SZIN hangulata ma már kihagyhatatlan a szezon végén.





Most tehát - a korábbi nevekhez – mintegy 70 új név csapódott, köztük egy kötelező nemzetközi kedvenc, az elmúlt években az európai fesztiválok egyik nagy vonzerejévé vált duó, akik a Drumcode fesztiváltól kezdve a Tomorrowlandig mindenhol feltűntek, azaz a belga techno formáció, a Joyhauser.



A hazai csapatok közt pedig a friss nevek: 6363, A Csajod, Abigél, Anna and the Barbies, Aurevoir., Balkan Union, Barabás Lőrinc Live Act, Belau, Belmondo, Besh o droM, Blues B.R.Others Show, bongor, Brass On The Road, CARL, Chris.su, Cimbaliband, Csávók, Damara, Dain Farrel, Deniz, Dj Gozth, ék, Fanfara Complexa táncház, Fatal Error, Firkin, Fiúk, Fool Moon, Frederik Cornelius Trió, Funkorama, Gabor Kraft, Góbé, GranCanada, Greogry s, Gypo Circus, Ian Autorun, Izil, Jay Lumen, Jazzbois, Jónás Vera Experiment, Jumodaddy, Képlet, Konyha, kristoaf, Laiho, Loving Arms, Luca, Mártons táncház, Meg Egy Cukorka, Metallicum, Molnár Bé, Mordái, Mókus & Jammal, Nunki Bay Starship, Palotai, Pannonia Allstars Ska Orchestra, Parno Graszt, Peter Makto, Plasticocean, Rage Against The Machine Tribute by Subscribe, Robin Futaki, SAIID, Sanfranciscobeat, Sergő táncház, Sikztah, StadiumX, Sterbinszky x Mynea, Szilárd Piano Projekt, T. Danny, Technoid Community (Drum & Bass), The Anahit, Tortuga, Useme, Vojasa, Yeromos, Zebra Zone, Zűrös Banda



A SZIN - immár az MVM energiájával támogatva – továbbra is a legzsebbarátabb szezonzárót ígéri. Ráadásul augusztus 8-ig még a bérletet több mint 10%-os, míg a napijegyet 20%-os kedvezménnyel lehet megkapni.



Fotó: SZIN

[2022.08.17.]