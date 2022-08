Képgalériák • Sziget Fesztivál 2022 első nap képekben Megnéztük a Sziget Fesztivál első napját - képekkel A járvány miatti két év szünet után van ismét Sziget Fesztivál a budapesti Hajógyári-szigeten, megnéztük, milyen volt az első nap. Nekünk jó húsz éves emlékeink vannak a Szigetről, első pillantásra ahhoz képest nincsenek nagy változások: poros utakon járkálunk a színpadok között, elképesztő tömegben. Az első napon még mindenki tiszta, jól öltözött és jó illatú, ez nyilván változik majd, ahogy telik az idő. A büfék egységes arculatot kaptak, ez jó, az árak viszont irgalmatlan magasak, ez rossz. Az első repoharat 600 forintért kell megvásárolni, de tény, hogy szemét nem lesz belőle, mindenki hűségesen szorongatja a sajátját bulizás közben is. Van a Szigethez saját applikáció, ezt érdemes letölteni, például átláthatóan benne van a műsor, a kiválasztott koncertek előtt negyedórával értesítést küld, van benne térkép, ami mondjuk nem vezet oda a kiválasztott helyszínhez, de megmutatja a helyét. Most is rengeteg kulturális és művészeti program van, simán el tudjuk képzelni, hogy a hat nap koncertek előtti részét kitöltik. Például fel lehet írni egy falra, hogy mit szeretnél még elérni a halálod előtt (találkozni Roger Federerrel, találkozni Britney-vel, nem kopaszodni meg, legyen egy pónim, illetve Make Sziget Great Again...) Van cirkuszos sátor, ott is bármikor el lehet üldögélni néhány órát - amikor mi jártunk arra, csak a sátor mellett volt színpadi műsor volt, de izgalmas és szórakoztató volt az is. Elképesztően fiatal a közönség - régen érezhető volt, ahogy a Sziget közönsége együtt idősödik a fesztivállal, most viszont százezer tinédzser között boomerek lettünk így negyven évesen. A zenei kínálat is az elektronikus zenét kedvelő holland és angol gimnazisták igényeihez igazodik, mindenhol csak dium disum szól, zenekarok helyett DJ fellépőkkel. Nyilván mindenki találhat azért az ízlésének megfelelő műsorokat, például a Hajógyár Petőfi Színpadon az alteresek, a Sláger FM Greatest Hits színpadon a diszkósok, a Tribute színpadon a rockerek. Teljesen hiányoznak viszont a többi hazai fesztivál headlinerei - Marsalkó Dávid lőtt egy szelfit Dua Lipával és Fluor Tomi is jelentkezett a VIP-ból, de koncertje egyiküknek sem volt. Mi Paulinát láttuk a Music Box színpadon, ő jó volt, majd kisebb kanyarok után a Rüfüs du Solt a Nagyszínpadon, ahol az örök filozófiai kérdésre kerestük a választ ("mit keresnek ezek a Nagyszínpadon?"). A Nagyszínpad melletti és a keverőpult mögötti kivetítők egészen elképesztők, méretben is, minőségben is. A százezres tömegben nem sok esélyed van személyesen jól látni a fellépőt, ezek a kivetítők viszont hihetetlen jól megmutatnak minden érdekeset a színpadról (Dua Lipáról a képeink is onnan készültek). Nyilván mindenki Dua Lipát akarta látni, de a műsoráról sok újat nem tudunk mondani: tökéletesre van csiszolva a kinézete is, a mondatai is, a gegek is, ritkán látni ennyire az ereje teljében és a karrierje csúcsán levő világsztárt. A koncert első és utolsó blokkjában énekelte a legnagyobb slágereit, a középső rész szerintünk unalmas volt, a gimnazista lányok viszont minden egyes dalt kívülről fújtak. Levezetésként megnéztük Korda György és Balázs Klári fellépését, és itt szeretnénk jelezni, hogy a Rüfüs de Sollal szemben az ő nagyszínpados szereplésükre viszont kimondott (kikiabált!) igény mutatkozik. Igaz, Dua Lipával szemben Gyuri bácsi már láthatóan nincs az ereje teljében, szomorúan sok dal szólt playbackről, illetve sok dalt üldögélt végig a DJ pult előtti bárszéken. De még így is odarakták az idei nyár 2. legnagyobb slágerét: a Reptér című dalt legalább annyit halljuk mindenfelé, mint az Úristent, és itt is hallhattuk kétszer. Hazafelé aztán az óriási tömeg miatt se taxi, se Lime roller nem maradt, a Bird rollert pedig kerüljétek el, mert szánalmasan kevés környéken lehet leparkolni. A BKV viszont kitart, egy idő után még a 901-es busz sofőrje is éles ésszel rájött, hogy ha kétszáz ittas és/vagy fáradt fiatalt csak az első ajtón át enged felszállni, akkor sose indulunk el... Tóth Noémi, Szatmári Péter [2022.08.12.] Megosztom: Szólj hozzá! (Ehhez be kell lépned) lap teteje Esküvői és party zenekar, Silver Moon zenekar [2022.07.29.] apróhirdetés © SirOesh • Impresszum • Médiaajánlat • SiteMap/Honlaptérkép • RandD: Jumu