Indul az Operabeavató új évada Két téma, két helyszín, arculatváltás és újdonságok - A 6szín mellett a Magyar Zene Házában is látható ősztől a népszerű sorozat. A Dinyés Dániel és Göttinger Pál nevével fémjelzett Operabeavató közel tíz éve bizonyít telt ház előtt, és teszi mindenki számára élménytelivé az opera műfaját. Az összeszokott páros stand up-ja egy-egy opera hátteréről mesél, érdekes történetekkel, szórakoztató elemzéssel és improvizációval teszi érthetővé a művet, a műfajt. A rendhagyó előadás-sorozat célja, hogy a színházkedvelő, a már operarajongó, vagy még operafélő és a szórakozni vágyó néző számára is egyedülálló élményt nyújtson. Az alkalmakon a karmester-zeneszerző Dinyés Dániel vezeti be a nézőket a zene rejtelmeibe, míg az operai próbafolyamatba Göttinger Pál rendező enged betekintést. A Delta Produkció sorozata a 2022/2023-as évadban, együttműködésben a Magyar Zene Házával, Erkel Ferenc klasszikusát, a Bánk bánt szedi ízekre. „A Bánk bán a nemzeti operánk, amit állandóan kutatnunk kell, keresnünk titkait. Nem szabad elfednünk esetlegességeit, mert csak így tehetjük ragyogóvá erősségeit. Tökéletes alany egy beavatóhoz, ahol a zenén és a történetmesélés módján keresztül nemzeti identitásunk kérdéseit is szóba hozhatjuk.” – mondja Dinyés Dániel, aki Göttinger Pállal és a meghívott operaénekesekkel együtt tíz részen keresztül mutatja be a művet ősztől.







Az Operabeavató nem csak új helyszínen mutatkozik be, de új sorozattal is készül. A Bánk bán elemzésével párhuzamosan, a már megszokott 6szín színpadán indul el Göttinger Pál vezetésével A rendező közbeszól című előadás. Dinyés Dániel innen sem hiányozhat, ezek az alkalmak azonban nem egyetlen mű végigtárgyalását tűzik ki célul, hanem egy-egy hívószó köré épülnek játékos, szórakoztató formában, az adott este témájához választva részleteket a teljes operairodalomból. „Minden előadáson egy másik fogalmat, szót járunk körül, olyasmiket, amelyek karmesterekkel, énekesekkel, rendezőkkel szembejöhetnek a munkájuk során – így nem csak velük, hanem a nézőkkel is. Ilyen például a hazugság, szenvedély, gyilkosság, álruha, a kardozás, hadarás és még sorolhatnánk. Kulcsfogalmakat fogunk elemezni az énekesekkel és Danival egy-egy operajelenet zenei és színpadi elemzésén keresztül.” – mondja Göttinger Pál. Az új helyszín és témák mellett az Operabeavató csapata új arculattal jelentkezik, és annak érdekében, hogy a megszokott minőséget megőrizve folyamatosan fejlődni tudjon, elindította Patreon felületét is. Az alkotók célja, hogy leghűségesebb nézőinek exkluzív tartalmakkal és szolgáltatásokkal hálálja meg a támogatást.



A rendező közbeszól című sorozat 2022. szeptember 15-étől a 6színben, míg a Bánk bán egész évadon át tartó elemzése szeptember 26-ától a Magyar Zene Házában látható.



