Bonobo-koncert novemberben a Sportarénában Fragments című új lemezét bemutató turnéja keretében Budapesten is koncertet ad Bonobo. Az elektronikus zene brit sztárja a Sportarénában lép fel november 29-én. Bonobo idei, sorrendben hetedik stúdióalbumán mások mellett Jamila Woods, Joji, Kadhja Bonet, Jordan Rakei, O'Flynn és Miguel Atwood-Ferguson is közreműködött - közölték a szervezők hétfőn az MTI-vel. Bonobo (Simon Green) első lemezét még 2000-ben jelentette meg Animal Magic címmel, ezután szerződtette az egyik legfontosabb elektronikus zenével foglalkozó kiadó, a Ninja Tune, amellyel azóta is együtt dolgozik. Albumait a kezdetektől maga hangszereli és produceri munkát is ő látja el. Azonnal felismerhető ütem- és dallamvilágával szakmai körökben indulása óta a downtempo úttörőjeként tartják számon, az igazi áttörést a 2010-es Black Sands című album hozta el számára.



Egyedi hangzásvilágának egyik kulcseleme, hogy az elektronikus zenét sokszor távolabbi műfajokkal, nép- és világzenével, dzsesszel vagy gyűjtött hangelemekkel keveri. "Amit én csinálok, az az akusztikus forrásokból származó hangok összegyűjtése. Gépek által készített zene helyett gépekkel készített zene" - mondta egy interjúban.



Az elektronikus és az élő hangszeres zene határait elmosó fellépéseivel Bonobo egyaránt megtöltötte a Sydney-i Operaházat, a londoni Royal Albert Hallt vagy a Glastonbury Fesztivál színpada előtti teret.



Az elmúlt négy évben öt Grammy-jelölést zsebelt be, sokak szerint idén januárban megjelent Fragments című albumáért 2023-ben végre meg fogja kapni a díjat. Ez érzelmileg az eddigi legintenzívebb lemeze.



"Korábban folyamatosan a világ zajában éltem, tele voltam élményekkel. Amikor mindez megváltozott, úgy éreztem, nincs mit mondanom. Ott ültem a stúdióban, rengeteg időm volt, és mégsem tudtam zenét szerezni. Újra be kellett indítanom a kreatív lendületemet azzal, hogy kimegyek a szabadba, és más módon próbálok kapcsolódni a világgal" - idézte a közlemény Bonobót.



A producer, dj végül a kaliforniai Halál-völgyben tett túrák során találta meg az ihletet. A Fragments tizenkét dala egyfajta lenyomata annak, hogy a küzdelemből, a kiábrándultságból a kreativitás és a remény a legváratlanabb pillanatokban is felbukkanhat.



Bonobo legutóbb 2018-ban lépett fel Magyarországon, akkor kétszer is, a Budapest Parkban és a Sziget fesztiválon. MTI [2022.08.29.]

