Tátraiékkal lép fel az AkiMer Szinte észrevétlenül megalakult néhány éve egy valóságos supergroup, akiknek a zenéje a blues és a populáris rock gyökereiből nőtt ki. Öcsit, azaz Vasicsek Jánost kérdeztük a zenekarról. - Amikor először hallottalak titeket, egy társaságban voltam, ahol az egyik srác felkiáltott: "Ez a zene olyan, mint a Charlie dalai!" Erről mi a véleményed?



Ezt már másoktól is hallottam.A hangom karaktere kicsit olyan, mint Charlie- é, és Tibusz gitárja is megszólal a számainkban, ezért kézenfekvő lehet a hasonlóság, mégis a szövegek jellege és a zenei stílus egész más, mint a Tátrai Band-é. Az Akimer hangzását a kiváló zenészek egyedi játéka teszi különlegessé, valamint az általam írt dalszövegeknek is van valamiféle sajátos világa. - A tagok ismert emberek mögött játszanak régóta, kvázi session zenészek. Bemutatnád őket? Arany Zsolt gitáros Péter-Szabó Szilvia zenekarában zenél. Gyenge Lajos dobos játszik Zoránnal, Geszti Péterrel, Bródy-val, az Európa Kiadóban, csak, hogy a legismertebbeket említsem. Szabó Károly zongorista megfordult már a V-tech-ben és Karácsony János zenekarában. Szkladányi András basszusgitározott a P-mobil-ban, a Coda-ban. Stencli Tamás szaxofonos jelenleg a BJO-ban zenél. Egytől-egyig rendkívül képzett, csodálatos zenészek! Öröm velük együtt muzsikálni. - Színházi kötődésed is van, mesélnél erről nekünk? Feleségem, Nagyváradi Erzsébet színésznő. 22 éve társam, van két közös produkciónk: az egyik a Szenesnek áll a világ, ami egy vidám, zenés színházi est, természetesen élő zenekarral. A másik Szabó Magda: Agyigó című önéletrajzi, drámai erejű estje, amiben én az általam megzenésített versek előadásával közremüködöm. Botond fiunk jelenleg a Színház-és Filmművészeti Egyetem 1. éves színházi- rendező szakos hallgatója. Van egy olyan koncert -műsorom, ahol ő verseket ad elő a számok között. A színház értelemszerűen része családi életünknek. - Különleges esemény lesz a következő koncert, ahol Sena és Tátrai Tibusz a két vendégetek! Hogy jött az ötlet, miért éppen ők a sztárvendégek? Tátrai már az első albumon is közreműdött, ahol 2 számot írt, most csináljuk a 2. lemezt, ahol a címadó dal, a Kopog az ég zenéjét szerezte. Természetesen így ő rendszeres vendég a koncertjeinken. Az első lemezen Micheller Myrtillel énekeltem két duettet, amik remekül sikerültek, most pusztán a "változatosság gyönyörködtet" elv alapján kerestem másik énekesnőt. Úgy gondolom, hogy Sena hangja az enyémhez hasonlóan karcos, energikus, vele is jól fog müködni a dolog! A mostani koncerten Frenk is fellép. Hasonló a zenei ízlésünk, ő is rajong Zappáért. A koncertünk előtt saját dalaival bemelegíti a közönséget, a végén pedig együtt örömzenélünk! - Említsük meg az olvasóinknak, hogy mikor és hol lesz a koncert? Szeptember 13-án a Kobuciban az Akimerrel várunk mindenkit! Tátrai Tibusszal, Senával és Frenk-el igazi, blues-rock ünnepre készülünk! Gyertek! [2022.09.06.] Megosztom: Szólj hozzá! (Ehhez be kell lépned) lap teteje Brazil hangulatteremtő zene zenekar [2022.08.27.]

Tanulj dobolni a Solaris dobosától szolgáltatás » oktatás [2022.08.15.] apróhirdetés © SirOesh • Impresszum • Médiaajánlat • SiteMap/Honlaptérkép • RandD: Jumu