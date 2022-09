Kedden kezdődik a Budapesti Klasszikus Film Maraton 2022 Kedd este az Uránia Nemzeti Filmszínházban rendezendő gálavetítéssel kezdődik a Budapesti Klasszikus Film Maraton, amely szeptember 18-ig várja az érdeklődőket öt helyszínen. A felújított filmklasszikusokat felvonultató fesztiválon olyan remekműveket lehet majd látni a Szent István téren és a fővárosi mozikban, mint a Szelíd motorosok Jack Nicholsonnal, A medence Alain Delonnal és Romy Schneiderrel, A sejk fia Bánky Vilmával, a Sziget a szárazföldön Kiss Manyival, a Dögkeselyű Cserhalmi Györggyel, valamint Jászai Mari egyetlen fennmaradt filmje, A tolonc a Győri Filharmonikusok Zenekar élő kíséretével - közölték a szervezők hétfőn az MTI-vel.

A közlemény idézi Káel Csabát, a mozgóképipar fejlesztéséért felelős kormánybiztost, a Nemzeti Filmintézet elnökét, aki elmondta, "a Budapesti Klasszikus Film Maraton programjában felfedezhetjük az izgalmas együttműködéseket, amelyekkel a magyar tehetségek az egyetemes filmművészetet gazdagították az elmúlt 121 évben. Budapest legnagyobb filmfesztiválja öt helyszínen várja a közönséget, köztük a főváros egyik legszebb terén, a Bazilika előtt ingyenes, szabadtéri vetítésekkel".



A Nemzeti Filmintézet szervezésében szerdától olyan felújított alkotások láthatók, amelyek kizárólag a Film Maraton keretében tekinthetők meg nagyvásznon. A rendezvény egyik különlegessége lesz A sejk fia vetítése, amely a hollywoodi némafilm korszak emblematikus alkotása, a női főszerepet játszó Bánky Vilma pedig az első magyar világsztárként vonult be az álomgyár történetébe.

A rendezvény a King Creole című, 1958-as, Michael Curtiz rendezte film gálavetítésével kezdődik kedden este az Uránia Nemzeti Filmszínházban, ahol beszédet mond Thierry Frémaux, a lyoni Lumiere Intézet és a Cannes-i Nemzetközi Filmfesztivál igazgatója. A fesztivál nyitóeseménye csak előzetesen megváltott jeggyel, vagy a megnyitóra szóló regisztrációval látogatható.



A szervezők közlése szerint számos alkalom kínálkozik az alkotókkal való találkozásra is, a Dögkeselyű vetítését András Ferenc rendező és Ragályi Elemér operatőr vezeti fel, míg a Napló gyermekeimnek bemutatóján Bánsági Ildikó vesz részt. Galambos Erzsi első filmszerepéről, a Csendes otthonról mesél majd, a Sziget a szárazföldön előadásán pedig Elek Judit rendező és Ragályi Elemér operatőr köszönti a nézőket.



A diákoknak és tanároknak a szervezők 2000 ingyenes akkreditációs karszalagot biztosítanak, ezek a Film Maraton összes vetítésére érvényesek. Jegyet váltani a vetítéseknek otthont adó Uránia Nemzeti Filmszínházban, a Francia Intézetben, valamint a Toldi Moziban online és személyesen, valamint a fesztivál honlapján, az egyes filmek oldalára kattintva is lehet. A kedvezményes jegyár minden helyszínen egységesen 500 forint, a szabadtéri vetítések pedig ingyenesek - írják a közleményben a szervezők. MTI [2022.09.12.] Megosztom: Szólj hozzá! (Ehhez be kell lépned) lap teteje dalszövegírás egyéb [2022.09.09.]

