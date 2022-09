Olasz énekesnővel lép fel a Karosi Júlia Quartet a BJC-ben Egy nemzetközi kulturális csereprogram keretében magyar színpadra lép Daniela Spalletta. Az olasz énekesnő a Karosi Júlia Quartettel ad közös koncertet szeptember 28-án a Budapest Jazz Clubban. Daniela Spalletta a hazai dzsessz színtér népszerű előadója, zeneszerzője, Karosi Júlia mentoráltjaként érkezik Magyarországra, és workshopokon is részt vesz - közölték a szervezők csütörtökön az MTI-vel. Az olasz dzsessz egyesület, a MIDJ által létrehozott, és a SIAE szerzői jogvédő iroda által támogatott Jazz AIR (Artisti in Residenza) elnevezésű külföldi ösztöndíjra fiatal olasz dzsessz-zenészek pályázhatnak, a nyertes ösztöndíjasok egy néhány hetes külföldi tanulmányúton vehetnek részt szakmai fejlődésük érdekében.



A budapesti Olasz Kultúrintézet által fogadott szicíliai születésű énekesnő, zeneszerző, szövegíró, Daniela Spalletta a JAZZIT magazin szerint az egyik legfontosabb képviselője a műfajnak Itáliában.



A szeptember 28-i koncerten a BJC-ben a közönség a két énekesnő közös produkcióját hallhatja a Karosi Júlia Quartet (további tagok: Oláh Krisztián - zongora; Bögöthy Ádám - bőgő; Varga Bendegúz - dob). Az esten saját szerzemények, átiratok és dzsessz örökzöldek egyaránt elhangzanak. A két énekesnőben közös a műfajokon átívelő gondolkodás, valamint a merész improvizációk alkalmazása.

Az olasz énekesnő Budapesten töltött ösztöndíjas programjának része, hogy szeptember 18-án fellép a Józsefvárosi Fesztiválon Mario Mariano olasz zongoristával duóban, október 2-án közreműködik Esztergomban a VVV Jazz Klubban, október 3-án pedig a váci JazzMine klubban duó koncertet ad Balázs Tamás zongoristával.



Daniela Spalletta aktív énekesnői pályája mellett tanárként is tevékenykedik több olaszországi konzervatóriumban. Budapesten töltött rezidenciája alatt két mesterkurzust tart dzsesszénekesek számára: szeptember 27-én a Bartók Béla Zeneművészeti Szakközépiskolában, illetve október 3-án a váci Pikéthy Konzervatóriumban.



Karosi Júlia dzsesszénekes, zeneszerző Without Dimensions című albumáról, amely 2020-ban a német-holland Double Moon Records gondozásában jelent meg, a rangos Jazz Weekly, valamint számos nyugati szaklap elismerő kritikát közölt. A hat Bartók- és egy Kodály-mű átdolgozását, valamint Karosi Júlia öt saját kompozícióját tartalmazó anyagon Ben Moder világhírű amerikai gitáros játéka is hallható. MTI [2022.09.17.]

