Kapcsolatok • Elder Az Elder koncertje az Analog Music Hallba költözik A négy év után ismét Budapesten koncertező Elder a stoner és doom színtér egyik legünnepeltebb bandája. A csapathoz a Pallbearer és az Irist csatlakozik, az eredetileg az Akvárium Klubba szervezett koncert pedig az Analog Music Hallba költözik át, szeptember 27-én. 2018 óta először ismét hazánkba látogat a Massachusetts-i Elder, akik nemcsak pszichedelikus és stoner hangzásukkal, hanem a dalszövegeikkel is egyszerűen beszippantják az arra fogékony zenehallgatót. A zenekar az albumain keresztül fokozatosan küzdötte fel magát azon a bizonyos létrán, hogy aztán a stoner és a doom hangzásvilág egyik legünnepeltebb bandája legyen napjainkban. Azáltal, hogy folyamatosan új zenei elemeket építenek be a hangzásukba, az Elder teljesítménye többször is mércét állított fel a többi zenekar számára. Az underground színteret lassan kinőve egészen odáig jutottak, hogy 2017-ben a Rolling Stones magazin által kiadott listán övék lett az ötödik legjobb metálalbum díja, ami nem kis eredmény. Akiben még ezek ellenére is kétség merül fel, hogy eljöjjön-e 27-én a koncerte, annak az este még két másik zenekart is tartogat; velünk lesz a Pallbearer, akik 2020-ban jelentkeztek utoljára új albummal, melyet most végre élőben is megutaztathatnak. A Forgotten days minden, amit egy Pallbearer rajongó szerethet: nyers és lebilincselő zenei evolúció tele érzelmekkel és azzal az egyedülálló levertséggel vegyített tombolással, amely meghatározta a zenekar magasra ívelő karrierjét. A csapat utoljára 2018-ban tette nálunk tiszteletét, méghozzá az A38 hajón, úgyhogy ismét itt az ideje egy szeánsznak. Az este folyamán fellép továbbá az újkeletű Irist nevű többnyire dél-amerikai ötösfogat (egy tag chílei, egy argentín, egyikük brazil, ketten pedig atlantaiak), akik nem kisebb feladatot vállalnak magukra, minthogy az egész koncertteret bemelegítsék a kortárs szorongást a régimódi agresszióval egyszerre ötvöző, leginkább a Sepulturára, az Alice in Chains-re és a Gojira-ra emlékeztető zenéjükkel.



Akkor remélem mindenkinek világos, hogy a naptári nyár utolsó hétvégéjét szabaddá kell tenni, mert egy forró este vár mindenkire az Analog Music Hallban, hogy napjaink legjobb stoner-downer-doom bandáival méltóképp búcsúztassuk a nyarat, meg talán kicsit a világot is.



Jegyek [2022.09.19.] Megosztom: Szólj hozzá! (Ehhez be kell lépned) lap teteje gazda szolgáltatás [2022.09.18.]

gazda szolgáltatás [2022.09.15.] apróhirdetés © SirOesh • Impresszum • Médiaajánlat • SiteMap/Honlaptérkép • RandD: Jumu