Billy Idol, a rocklegenda a Budapest Parkban - képekben

Az esős időjárás ellenére is közel telt ház előtt lépett a Budapest Park színpadára 2022. szeptember végének vasárnap estéjén tinikorunk nagy kedvence, Billy Idol. Igen, mi is öregszünk... Megfogadtam, hogy a 'nagy öregek' koncertjeire elmegyünk, ha törik, ha szakad, mivel sajnos ők sem fiatalodnak, és ki tudja, melyik lesz az utolsó koncert, amikor még hallhatjuk őket zenélni. Hát itt például szakadt - mármint az eső - a koncert előtti délután és este egyfolytában. Mivel elég pontosan meg volt hirdetve, hogy 20.10-kor fog kezdődni a koncert, így egy bőrig ázást kihagytunk és csak 8-ra értünk be a színpad elé, amikorra elállt az eső és egy kis csepergést leszámítva így is maradt egészen a koncert végéig. (Csak zárójelben: a meteorológia délután 4 felé ezt pontosan előre jelezte) A Budapest Parkos majdnem teltház vagy teltház elég zsúfolt tud lenni: a nézőtér elejétől a két-harmadáig nem igazán lehet mozogni. Aki tehát elmegy népszerű kedvence koncertjére a Parkba, az ország leghosszabb fesztiváljára, és nem elégszik meg azzal, hogy a kivetítőn látja csak közelről a fellépőt, annak meg kell küzdenie az előre jutásért, de ha megtalálja a helyét, kisebb jövés-menés mellett jól és biztonságban lehet élvezni az eseményt. Szerencsére párszor voltam már Billy Idol koncerten, így van viszonyítási alapom: utoljára a Volt Fesztiválon láttuk, már vagy 10 éve, ahol is elég felejthetetlen koncertet adott. A pár évvel ezelőtti Parkos koncert valamiért kimaradt, reméltem ez a mostani majd kárpótol. Sajnos ez nem igazán sikerült. 15 szám, 1 óra 25 perc A koncert végül 20.20-kor kezdődött, és 21.45-kor vége is lett (ebből a végén 5 perc a zenekar bemutatása volt). A számok listáját már ismertem, a setlist.fm-ről kiderült már korábban, hogy mindenhol ugyanolyan koncertet nyomnak ennek a turnénak a keretein belül. Ez körülbelül egy fesztiválos másfél órás műsor, ami szerintem egy önálló koncerten elég kevés. Sőt: nagyon kevés. Mostanában 2 órás műsornál kevesebbet nem igazán szoktak összeállítani a zenekarok. Slágereik vannak még bőven, nem igazán értem, hogy miért nem játszanak többet. Hangosítás? A fontosabb probléma a hangosítás, jelen esetben inkább halkítás volt. Eszembe sem jutott a koncert előtt, hogy ilyen probléma előfordulhat a Budapest Parkban. Eddig mindegyik koncert jól is szólt, és hangos is volt, amit itt hallottam. Vasárnap este viszont nem tudom, hogy mi történt, de nagyon halkan és rosszul is szólt az egész. Emiatt a koncert nagy része értékelhetetlen volt. Hiába szeretem Steve Stevens játékát, alig lehetett hallani a szólógitárt. Az egyetlen 'szám' amikor jól szólt, az a gitár szólója volt, amit nem kísért a zenekar, hanem egy szál gitárral adott elő. Számomra ez volt a koncert egyetlen értékelhető része. A gitárszóló után játszott Mony Mony is elég erőtlenül szólt, a nagyját a közönség „adta elő", habár utána egy fokkal talán hangosabb lett az egész, de így is nagyon messze volt a jótól. Furcsa mód nagyobb hangsúly helyeződött a ruházatra, mint a hangzásra, vagy ötször átöltözött, elegánsabb ing-hosszúzakó kombó a White Wedding-hez illően, ing nélküli bőrdzsekis szett a Rebel Yell-hez és persze a merch reklám sem maradhatott le, a turné pólóját is viselte egy-két szám erejéig. Összességében nem igazán azt kaptam, amit vártam. Kénytelen leszek elmenni legközelebb is, hogy ezt a koncertet valahogy feledtesse, bízom benne, hogy az kevésbé megúszós, igazi rock koncert lesz majd. Aretuska [2022.09.26.]

