Megrendítő videóklippel szólítja meg a krízist átélőket Ya Ou és Pribelszki A tehetséges, kínai származású dalszerző/előadó, Ya Ou „Nem vagyok még készen" című új kiadványát Pribelszki Norbi közreműködésével készítette el. A barátokként is jól rezonáló szerzőpáros klipjében a mentális betegséggel küzdőket igyekszik segíteni. Ya Ou korábban már együttműködött a kiemelkedő rapper/producer Pribelszkivel. Így jelent meg a rádiós sikert arató, „Találkoznánk", valamint a „Csak egy perc". Ya Ou ezúttal Norbi trapes, zenei világából indult ki vegyítve blues-os hangzását, miközben saját barátságukat állítja reflektorfénybe. Az előadó elmondása szerint ez a szoros baráti kötelék kísértetiesen hasonlít a való életre és a premier apropójából azt is elárulta, hogyan ismerkedtek meg Norbival, ami egy véletlen egybeesés műve: „Norbival szomszédok lettünk, de akkoriban, amikor odaköltözött, még nem tudtam, hogy ő is zenéket ír, akárcsak én. Majd egy közös ismerős révén ez is kiderült! Egyből megtaláltuk a közös hangot, utána pedig a két ajtóval odébb élő idegenből a legjobb barátom lett!" „A „Nem vagyok még készen" videóklipjében egy szörnyű hiba miatt elveszítem a legjobb barátomat alakító Ya Out és emiatt igen mélyre kerülök. A való életben is előfordul, hogy elhatalmasodnak felettem a depresszív gondolatok, amiből rendszerint ki tudok lábalni a családom és a barátaim segítségével. Én erőt tudok gyűjteni magamon ilyenkor, ezért ez a felvétel személyesen is fontos ügyet képvisel" – mondta el Pribelszki. „Arra is rádöbbentünk, hogy vannak, akik hasonló nehézségeken mennek keresztül teljesen egyedül. Szeretnénk hangsúlyozni, hogy van, kihez fordulni, így a videó végén megadtuk a Magyar Lelki Elsősegély Telefonszolgálatok Szövetsége elérhetőségeit, hogy lássa mindenki, aki nehéz időszakon megy át, hogy van kihez fordulnia és abban is reménykedünk, hogy a dal és a kisfilm üzenete is eléri ezeket az embereket" – osztotta meg Ya Ou a hátteret. [2022.09.27.]

