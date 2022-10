Mintegy 50 ezren vettek részt az Ötöslottó Szuperkoncerten Mintegy 50 ezres közönség előtt tartották meg szombaton a 65 éves Ötöslottó Szuperkoncertet, amelyen a hazai zenei élet legismertebb előadói léptek színpadra a Puskás Aréna Szoborparkjában - tájékoztatta a Szerencsejáték Zrt. az eseményt követően közleményben az MTI-t. Az estét a VALMAR indította, akikhez - a dobok mögé ülve - Szikora Róbert is csatlakozott két szám erejéig. Ez után a Follow The Flow következett, majd Rúzsa Magdi adott egyedülálló látványelemekkel tarkított koncertet. A fellépéseket több száz rakéta, tűzijáték, görögtűz, szikraeső és lézer kísérte.



A közleményben Mager Andrea, a Szerencsejáték Zrt. elnök-vezérigazgatója hangsúlyozta: a nemzeti lottótársaság számára fontos volt, hogy játékosaival együtt ünnepelje meg a legismertebb lottójáték születésnapját, és a játék izgalmát exkluzív zenei élménnyel kapcsolják össze.



A koncerteket online közvetítésen keresztül is követhették az érdeklődők.



A helyszínen értékesített szerencsejáték termékekből befolyt összeget a nemzeti lottótársaság az Ökumenikus Segélyszervezetnek ajánlotta fel, akik a hátrányos helyzetű gyermekek felzárkóztatását célzó Kapaszkodó programon keresztül biztosítanak lehetőséget egyebek között fejlesztő képzésekre. [2022.10.03.]

