Teljes az idei BUSH névsora 13 ország összesen 31 előadóját hallgathatjuk meg október 19. és 21. között a kelet-európai régió legérdekesebb klubfesztiválján, a Budapest Showcase Hub-on. A fesztivál hetedik alkalommal is arra vállalkozik, hogy megmutassa, milyen előadóktól lüktet a régió zenei vérkeringése, a konferencián pedig a legnagyobbaktól azt is megtanulhatjuk, hogyan indítható be egy külföldi zenei karrier. A BUSH a Liszt Ünnep Nemzetközi Kulturális Fesztivál keretében valósul meg, szakmai partnere pedig a Petőfi Kulturális Ügynökség - Hajógyár. Két hét van hátra a BUSH-ig, amikor is Budapest klubjai három estére megtelnek friss, különleges előadásokkal. A fesztivál most közzétette a teljes névsort, így a már bejelentett Ivan Dorn, Daniel Levi, Fran Vasilić, Mörk, Co-Lee, 52 Hertz Whale, Amelie Siba, Alejas, Alfah Femmes, Brunettes Shoots Blondes, GranCanada, Jann, Monikaze, Laiho, Lash & Grey, OIEE, OSKA, Pantaloons, The Boondocks, Veni, Sofia Zadar, Zimbru mellé most további nyolc előadó csatlakozott. A BUSH 2022-es line-upja így olyan előadókkal vált teljessé, mint a dream-popban szárnyaló cseh teepee, az elektronikus indie-ben utazó Bel Tempo, a magyar psych-rock egyik legizgalmasabb produkciója, a Meteo vagy éppen a cseh elektropop lánytrió, a Viah. Portugáliából érkezik hozzánk a multiinstrumentalista zeneszerző és producer, Bruno Miguel, aki a világot járva gyűjtötte inspirációit. Garantáltan táncra perdíti majd a BUSH-közönségét, ahogy a hazai Chaos Chips is biztosan felforgatja a táncparkettet. Szintén a világot járva találta meg inspirációját a SunMa mögött álló Koroknay András is, aki jelenleg Budapest és Berlin között osztja meg idejét, legfőbb ihletője meditatív zenei világának pedig indiai utazása volt. Boebeck, pécsi énekes-dalszerző különleges hangja és dalai még biztosan sokáig a fülekben ragadnak, ahogy a lengyel The Cassino énekesének szólókoncertje is. A fesztivál koncertjeinek ezúttal a Magyar Zene Háza, a Rumbach utcai zsinagóga, a Három Holló, a Központ, a Gödör Klub és a Toldi adnak otthont, a konferencia pedig ezúttal is a Fészek Művészklubban lesz. A BUSH a friss és izgalmas előadók mellett összehozza a zenészeket és menedzsmentjüket a zeneipar fontos szereplőivel is: nem egy sikeres külföldi karrier vagy kollaboráció indult már útjára a fesztiválnak köszönhetően. Idén a látogatók olyan elismert zeneipari szakemberektől tanulhatnak, mint Claudio Lillo booking ügynök – aki a CAA-nál olyan neveket képvisel, mint ASAP Rocky, Nick Hakim vagy Jordan Rakei –, Francois Audigier, az Europavox szervezője, Bardócz Napsugár, az Everybody’s management menedzsere, Charlie Philips, az IFPI vezetője és Ivan Ivanov, a TuneCore for Eastern Europe feje. A Jazz in The Park Festival képviseletében Alin Vaida, míg a cseh Nerudny Fest színeiben Adam Kaňa érkezik Budapestre. Itt lesz még Simon Goffe, a londoni székhelyű Worldwide FM és a We Out Here Fesztivál alapítója – aki egyébként tíz éven keresztül Roni Size menedzsere is volt –, Patrick Ross a Music Alley-től, a zenei ügynökök sorát pedig André Marmot (Earth Agency) és Stuart Kennedy (ATC) is erősítik. A konferencia résztvevői többek közt arra keresik majd a választ, hogyan tud felépíteni nemzetközi érdeklődést egy kis, lokális piacon működő zenekar, valamint hogyan tudják a zenéjüket minél több emberhez eljuttatni online. A zenészek számára a Covid után most a válság is nehezíti a boldogulást, ezért az online jelenlét továbbra is hangsúlyos lesz. A panelek során ezért a BUSH érinti a synch, valamint a merch, azaz a zenekari ajándéktárgyak témáját is, de szó lesz arról is hogyan járulhat hozzá a mesterséges intelligencia a zeneiparhoz. A BUSH szakmai partnere ebben az évben a Petőfi Kulturális Ügynökség – Hajógyár, akik zenekarokkal és szakmai programokkal támogatják az eseményt. A klubfesztivált ezúttal is a Liszt Ünnep keretében rendezik meg, a kedvezményes bérletek és a napijegyek már elérhetők a fesztivál weboldalán. [2022.10.04.] Megosztom: Szólj hozzá! (Ehhez be kell lépned) lap teteje SÜRGŐS HITELEK egyéb [2022.10.04.]

Súlyos kölcsönök magánszemélyek között zenész » énekes/énekesnő/vokalista [2022.10.03.] apróhirdetés © SirOesh • Impresszum • Médiaajánlat • SiteMap/Honlaptérkép • RandD: Jumu