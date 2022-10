Kapcsolódó események • Michael Bublé

[2023. február 8.

szerda 20:00 ] Michael Bublé visszatér Budapestre! "Az embereknek esőben fedélre van szükségük. Azért vagyok itt, hogy néhány órára szórakoztassam őket, lehetővé tegyem a menekülésüket, hogy tudják, van remény, és hogy a romantika még mindig él és virul." Michael Bublé, a többszörös Grammy-, és Juno-díjas művész küldetést vállalt, amikor majdnem két évtizede aláírta lemezszerződését a Reprise Records-szal. A mai napig ezt az utat folytatja, ha lehet, még nagyobb szenvedéllyel. Fogadalmat tett, elsőként, hogy nem csupán életben tartja a nagy klasszikus amerikai dalok lángját – és nem is csak új életet lehel beléjük –, hanem egyedi stílusát, hangjának erejét és a dalok iránti szeretetét is beleteszi ezekbe az időtlen slágerekbe. Másodszor, hogy listavezető popslágereket fog írni, amelyek önmagukban is klasszikussá válnak. És harmadszorra – ami számára a legfontosabb -, hogy mindezen zenéket összerakja élő koncertre, és elvigye vele a közönséget egy különleges utazásra, hogy egy olyan estét adjon nekik, amelyet soha nem felejtenek el. A színpadon minden alkalommal kiénekli a lelkét, szerenádot ad gyönyörű szerelmes dalokkal, megnevettetti - megríkatja közönségét, táncol és tömegeket bűvöl el a világ arénáiban és stadionjaiban. Azt akarta, hogy a műsorai legendássá váljanak. Nyilvánvaló, hogy mindez sikerült neki, még saját legmerészebb álmait is túlszárnyalva. A többszörös platinalemezes énekes/dalszerző/producer/emberbarát hivatalosan is globális jelenséggé vált, és semmi jelét nem mutatja a lassításnak, amiről a rajongók is megbizonyosodhatnak új turnéján. Michael Bublé 9 év után visszatér Budapestre, elhozva szenzációs showját 2023. február 8-án az MVM Dome-ba! A budapesti koncertre jegyekhez elsőként a hivatalos rajongói klub tagjai juthatnak október 17-én 10 órától, majd a regisztrált Live Nation tagok számára lesz elérhető a vásárlás október 18-án déltől. A teljeskörű jegyértékesítés október 19-én délben indul. Jegyvásárlás [2022.10.14.] Megosztom: Szólj hozzá! (Ehhez be kell lépned) lap teteje HITEL VÁLLALKOZÓKNAK egyéb [2022.10.07.]

