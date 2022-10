Elképesztő hangulat a The Rasmus koncerten - képekben

A finn The Rasmus zenekar sokunk nagy örömére három év és a Covid után visszatért hozzánk a „Barba Negra Red Stage” újonnan megnyílt színpadára.

Nagyon vártam már Lauri Ylönent és csapatát. Ott voltam a 2019-es régi Barbás valamint a 2018-as A38-as bulijukon is. Náluk még a „hakni” koncert is jól szólt 2019-ben. Mindig elmegyek a koncertjükre, amikor Budapesten játszanak. Az új gitáros hölgyre, Emilia „Emppu” Suhonen-re nagyon kíváncsi voltam. Az új album már vele készült, az Eurovízión is vele indultak a Jezebel szerzeményükkel.



Az estét A Király Halott zenekar nyitotta, ők az Icon For Hire helyére ugrottak, ezzel a hazai bandák közül elsőként léptek a Barba Negra Red Stage deszkáira.



Nem csalódtam; zseniális, elképesztő hangulatú koncert volt. Az első takktól kezdve, ami már évek óta rutinosan, ám cseppet sem sablonosan, hanem dörgedelmesen belecsapva az intróba, a First day of my life dallal indult. A közönség egyből maximumon tombolt, tapsolt, ugrált. Az a rohangálás és ugrálás mennyiség amit Lauri a színpadon művel egy ilyen show alatt elképesztő energiával jön át. Mindemellett még ugrálva, szaladgálva is maximálisan tiszta hangon énekel.



Második dalként a Guilty, szintén régi klasszikus sláger nótájukkal folytatták a koncertet, a hangulat tovább fokozódott.

Következett az In My Life, majd egy kis gitár szóló az új tagtól, aki zseniális, energikus, üde színfoltja a zenekarnak. Felfrissítette a csapatot extravagánsan bájos és egyben dögös megjelenésével (ezt még én is látom, pedig lány vagyok).



Ezután a nyugisabb Paradise következett, amit a Fireflies majd a Time to Burn, a Live and Never Die valamint a Wonderman után egy finn dal követett. Utóbbinál egy lányt felhívott Lauri a közönség soraiból a színpadra közös éneklésre. A lány énekelt is velük boldogan, majd a produkció végén Lauri „legközelebb készítsd el a házi feladatot” mondattal búcsúzott tőle. Ezt lehet, hogy csak én nem értettem mire céloz vele, de vicces és cuki jelenet volt.



Két akusztikus átdolgozás, az October & April valamint az I’m still standing hangzott el. Utóbbi nagy kedvenc lírai dalom, akusztikusan is. Libabőrös leszek, amikor meghallom.

Ezután egy meglepő, de zseniális feldolgozás következett, ami nem más volt, mint Ray Parker Jr. 1984-es Ghostbusters című dala. Itt mindenki végleg megőrült, Lauri felszántotta oda-vissza legalább tízszer a színpadot.

Majd egymást váltották kis szünetet követően a tempósabb és a líraibb nóták, Rise Up, Immortal, Living in a World without you - személyes nagy kedvencem, F-f-f falling, ami szintén giga sláger.

Ami ezután jött az már tényleg libabőr kategória. Minden zenekarnak megvan a maga „kötelező” slágere, ami nélkül nincs koncert. A The Rasmus esetében, ez az In the Shadows természetesen és nyilvánvalóan.

Itt végképp megőrült mindenki, a közönséggel együtt. Elképesztő mértékű sikítozás kezdődött vagy inkább folytatódott, mert folyamatos volt a koncert egész ideje alatt üdvrivalgással és tapsviharral övezve. Itt már én is visítoztam és üvöltve énekeltem. Mondjuk a többi nótát is, csak azt „halkabban kiabálva”. Ebben a dalban a legelképesztőbb Lauri hangja és állóképességének párhuzama. A dal refrénjét végig izomból ugrálva énekelte ugrálás közben is kristálytisztán. Mellette az új gitáros lány „Emppu” pedig teljes erőbedobással szintén ugrálva gitározott, óriási hangulatot generálva így még a koncert végén is fokozva a kedélyeket.



Ezt követően stílszerűen, mint ahogy évek óta rutinosan és találóan, a Sail Away nótával búcsúztak „elhajózva”.

Lauri még az utolsó meghajlást követően leugrott a színpadról megölelgette az első sor közepén a keménymagot, utána kifelé szaladva engem is megölelt búcsúzásképp. Elképesztően kedves, szerény és szuper tehetséges ez az ember.



A következő napokban ugyan még voltam két másik koncerten, de folyamatosan a The Rasmus koncert van a fejemben és az elhangzott dalokat dudorászom.

Legközelebb is megyek. Ez nem is kérdés.

Balázs Adrienn

Fotó: Petró Adri



Setlist:

First Day of My Life

Guilty

In My Life

No Fear

Paradise

Fireflies

Rakkauslaulu

Time to Burn

Live and Never Die

Wonderman

October & April

Still Standing

Ghostbusters (Ray Parker Jr. cover)

Rise

Immortal

Chill

Livin' in a World Without You

F-F-F-Falling

In the Shadows

Encore:

Jezebel

Sail Away

The Rasmus Budapesten képekben - klikk a fotóra

[2022.10.24.]