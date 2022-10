Akusztikus lemezével érkezik a Sonata Arctica Akusztikus kalandozásokba kezdett a Sonata Arctica: a finn power metal csapat ezen a címen adta ki legfriss lemezét, és november 25-én be is mutatja majd az áthangszerelt dalokat az Akvárium Klubban, méghozzá a svéd Eleine szintén akusztikus műsora után. Két éve már, hogy a Sonata Arctica utoljára Európában turnézott. A finn dallamos metal csapatnak sikerült eredményesen eltölteni a járványidőszakot, hiszen felvették első akusztikus albumukat. Az Acoustic Adventures – Volume One című lemez bemutatóját egy – értelemszerűen akusztikus – turnén tartja az együttes most ősszel. Henrik „Henkka“ Klingenberg billentyűs így mesélt a közelmúlt eseményeiről: „A Talviyö világkörüli turné vége felé közeledve úgy éreztük, hogy így itt az ideje a soron következő kihívás felé fordulni. Mivel korábban is remekül éreztük magunkat akusztikus hangszerekkel a kézben, úgy döntöttünk, hogy egy ilyen nagylemezt is készítünk. Az album októberben jelenik meg, és rögtön ezután útra is kelünk: sikerült összeállítanunk egy komoly európai turnét, és nagyon várjuk már, hogy újra élőben játszhassunk.“ Ahogy az új lemez címéből sejthető, a tavalyi megjelenés csak az első a Sonata Arctica akusztikus kalandjainak a sorában: a második lemez idén jelent meg, Acoustic Adventures – Volume Two címmel. Tony Kakko énekes így mesélt az alkotásról: „A Sonata Artcica akusztikus oldala már évek óta formálódott. Az első lépésünk ebbe az irányba a 2019-es Acoustic Adventures turné volt, és ezt követte a lemezfelvétel. Néhány dalunkat már korábban is játszottuk ilyen hangszerelésben, de a lemezfelvételek során most az is kiderült, hogy szinte mindet könnyű áthangszerelni akusztikus formába, hiszen eleve csodaszép dallamokra épülnek.” A turnén a finneket a svéd Eleine kíséri el. Harmadik, Dancing In Hell című lemezüket hozzák, amivel a 2014 óta működő zenekar áttörést ért el. A két együttes Budapesten november 25-én játszik, az Akvárium Klubban láthatjuk majd őket. a Concerto Music bemutatja: Acoustic Adventures 2022

2022. november 25., péntek 19 óra

Budapest, Akvárium Klub - KisHall

Sonata Arctica, Eleine akusztikus koncertek

Belépő: early bird jegyek 6900 Ft, normál elővételben 7900 Ft, a koncert napján 8500 Ft

[2022.10.25.]