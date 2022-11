Az Akvárium Klubban lép fel a legendás F.O. System Az F.O. System a ’90-es évek kultikus underground zenekara, akiknek bár csupán egyetlen lemezük jelent meg, hallgatóik a mai napig gyűlnek. Noha a csapat 1991-ben úgy döntött befejezi a közös zenélést, rajongóik legnagyobb örömére 2006 óta minden évben összeállnak egy nagyszabású koncertre. A 2023-as szeánszra pedig már az év elején, január 28-án sor kerül az Akvárium Klubban. Az F.O. System a hazai alternatív zenei műfaj egyik jelentős hatású, mai napig meghatározó produkciója. A mára már kultikussá vált zenekart 1986-ban alapította Mátyás Attila gitáros/énekes és Jerabek Csaba basszusgitáros Budapesten. A magyar dark-wave irányzat első hazai képviselőjének erőteljes, kissé komor, pszichedelikus hangulatú zenéje és látomásszerű dalszövegei - a korszak underground stílusjegyeit magukon hordozva - a rendszerváltást megelőző korhangulatot testesítik meg. Pont ez a kortüneti kép és a csapatot övező titokzatosság volt az, ami megfogta az embereket - és tartja életben dalaikat a mai napig. A zenekar hamar „kinőtte” a kezdeteket jelentő Fekete Lyukat, sorra töltötték meg a vidéki klubokat is, de több hazai fesztiválon is kiemelt fellépőként játszottak. Ennek köszönhetően a ’90-es évek elején zenéltek többek közt a New Model Army-val és a Christian Death-el is, de a nyugat-európai indie klubok is gyakran látták őket vendégül. 1991-ben végül a zenekar – immár túlnőve saját underground szellemiségén – úgy döntött befejezi a közös munkát. Itt azonban nem ért véget a történetük és a zenekar a feloszlása után is fontos mérföldkövet jelentett a műfaj képviselői számára és rajongóik száma is folyamatosan nő. A közönség kívánságára végül másfél évtizedes szünet után, 2006-ban törték meg a csendet egy teltházas visszatérő koncerttel a Petőfi Csarnokban, majd felléptek a VOLT Fesztivál nagyszínpadán is. A sikeres visszatérés óta a csapat minden évben megörvendezteti rajongóit egy nagyszabású koncerttel. Tavaly a Fekete Zajon játszottak, 2023-at pedig az Akvárium Klubban köszöntik január 28-án.



