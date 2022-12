December 1-től újra befagy a Budapest Park tánctere A tavalyi nagy sikerre való tekintettel idén is szélesre tárja kapuit Jégvilág, ami a Budapest Park és Ferencváros Önkormányzatának együttműködésében valósul meg. Ennek az ékköve egy korcsolyapálya, ami idén még nagyobb területen helyezkedik el. De nem ez az egyetlen újdonság, amivel a szervezők készülnek. December 1. és január 31. között ismét téli mesebirodalommá változik a Budapest Park, ami immáron 1500 négyzetméteres koripályával, továbbra is hangulatos jégfolyosóval, különleges, téli étel- és italkínálattal, káprázatos, filmbe illő fényekkel és a legparkosabb zenékkel várja a látogatókat. A tavalyi tapasztalatok és vendégvisszajelzések alapján rengeteg dolgot finomhangoltak tovább. Egy jegy egész napra szól, és nincs adott dátumhoz kötve, online előre megvásárolható. Kétféle időszakot különböztetnek meg (normál és kiemelt), ezen belül pedig mi dönthetjük el, hogy mikor szeretnénk beváltani. A normál időszakba a hétfő-csütörtök napok tartoznak, kivétel ezalól az iskolai téli szünet (2022.12.22. és 2023.01.08. között) ideje. A belépők ellenőrzése a Jégvilág bejáratánál történik. De sokféle kedvezménnyel is készülnek, például kedvezményesen vásárolhatnak jegyet a pedagógusok, a diákok, a 65 év felettiek, a IX. kerületi lakosok, de lesz családi jegy illetve bérlet is. A gyermekes családok több újdonsággal is találkozhatnak, ráadásul 6 éves kor alatt a belépés ingyenes. A nyáron a legvadabb retro buliknak helyszínt adó Retrokertben a kicsiknek játszósarkot alakítanak ki, de lesz fűtött pelenkázó is. A tavalyi évhez hasonlóan korcsolyakölcsönző is üzemel majd (az itteni kínálatot is bővítették), illetve a kezdő korizók jégpingvint is bérelhetnek. De kicsiknek és nagyoknak is készülnek programokkal, így például először kerül megrendezésre a Park családi programja, a Pöttömkert kistesója, a PöttömParty, de korizhatunk majd a Mikulással is, a legbulisabb estéken pedig a karácsonyi világításra rádobnak egy lapáttal a partyfények, és kezdetét veszi a Jégdiszkó! Amellett, hogy a koripálya nagyobb lesz, a nyáron a zenészek saját kis ökoszisztémájaként funkcionáló backstage területét bérelni is lehet - a 200 fő befogadására alkalmas, elkülönített rész kiváló helyszín lehet zártkörű csapatépítők vagy céges karácsonyok megrendezésére is. A Budapest Park Jégvilág tehát igazi hütte hangulatot varázsol a városba, miközben a finom illatok mellett átlengi a hamisítatlan parkos hangulat - így egyszerre szívmelengető annak, aki már hónapok óta a karácsonyig számol vissza és annak is, aki egy forralt bor felett nosztalgiázna a nyár legféktelenebb estéiről.



Fotó: Kálló Péter [2022.12.02.]