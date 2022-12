Belestünk a próbára - Zeneipari kémkedés az Első Emeleten December 28-án a Papp László Budapest SportArénában lép fel a 80-as évek meghatározó zenekara, az Első Emelet! Berkes Gábor szülinapi bulija ez tulajdonképpen, mi pedig a főpróbán jártunk. Egy kacskaringós út végén, egy ipartelep csarnokába lépve ismerős arcokat találtunk: az Első Emelet, a Rapülők és az Emberek zenekar tagjait. Ha már beléptünk, ott ragadtunk. A Billentyűs, Berkes Gábor most 60 éves, az Első Emelet 40 éves, a Rapülők 30 éves és az Emberek 25 éves! (Gabikának gyorsan kéne egy zenekart alapítani, ami a századik szülinapján 40 éves lesz...) Nem szeretnénk túl sok kulisszatitkot elárulni, de most néhányat megosztunk. Hallható lesz az Első Emelet az aktuálisan koncertező felállással is és a klasszikus formációval is. Igen, újra csatlakozik Bogdán Csaba, Szentmihályi Gábor és Kisszabó Gábor, ilyen összetételben pedig emberemlékezet óta nem láttuk őket. Idén sokszor láthattuk az Első Emelet mostani felállását: Kiki, Berkes Gábor, Szentmihályi Gábor, Kelemen Tamás és Hastó Zsolt. Ez a formáció jövőre is működik majd. Ez a produkció kezdi a műsort, ezt követi az Emberek, majd a Rapülők, végül pedig a klasszikus felállású Első Emelet zárja a nem mindennapi estét. Az Emberek és a Rapülők zenekar is minden idők legütősebb verziójával érkezik, ez biztos. A főhősökön kívül olyan nagyszerű zenészek emelik az est fényét, mint Fehér Adrienn vokál, Giret Gábor basszusgitár, Závodi Attila szaxofon. Geszti Péter kicsit fáradtan érkezett a próbára, majd a színpadra pattanva maximális vitalitással és CD minőségben hadarta a szöveget, miközben az Emberek frontembere, Miller Zoltán végigtáncolta a Rapülők műsort. [2022.12.21.] Megosztom: Szólj hozzá! (Ehhez be kell lépned) lap teteje teodora szolgáltatás [2022.12.20.]

