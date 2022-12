Ennio Morricone zenéje a filmeket mennyei magaságba emeli Korunk legnagyobb filmzeneszerzőjének életművét hallotta a magyar közönség vasárnap Ennio Morricone a filmzene, mint műfaj mondhatni megteremtője. Az olasz zeneszerző karrierje alatt több, mint 500 kottát írt a film- és zeneiparnak, és több, mint 100 komplett zeneművet komponált. A Maestro, azaz mester emlékműsorát 2022. december 19-án látta a magyar közönség a Papp László Budapest Sportarénában, melyet fia, Andrea Morricone vezényelt. Már nagyon vártam a koncertet, mert pár hónappal ezelőtt láttam az Ennio Morricone-ről készült dokumentumfilmet. Ennio egy igazi zseni volt, azt mondják látta a zenét. Már gyerekként trombitásként lépett fel, majd kiváló zeneszerzővé vált, de kudarcként élte meg fiatalon, hogy nem tudott a komolyzenei pályán elhelyezkedni, hanem az olasz televíziós műsorok, filmek zeneit komponálta. Már a kezdeti években érezhető volt a tehetsége, mert az általa komponált zene már nem csak a film alatti hangzást adta, hanem úgymond egyenlő társa lett a zene a képi világnak. A koncerten sok gyönyörű dallamot hallhattunk, amelyet olasz filmekhez komponált, például a Cinema Paradiso-hoz. Az igazi áttörést Morricone számára a westernfilmek zenéjének megalkotása hozta. Szó szerint kitalálta a zenét. Mindig inspirálta valami, például ezeknek a filmeknek a legismertebb dallamát egy száj ihlette meg, és a szájharmonikával kiadott 3 hang mai napig a világ egyik legismertebb zenéje. A koncerten fantasztikus élmény volt, ahogy kivetítették a legismertebb westernfilmek képeit, és közben hallottuk élőben a jól ismert dallamokat. Hihetetlen volt a hangzásvilág, hiszen 180 fellépő volt a színpadon - a cseh Nemzeti Szimfonikus Zenekar és a Kodály Filharmónia debreceni kórusa lenyűgöző volt az egész este folyamán. A számok között a kivetítőn soha nem látott felvételeket láttunk a Maestro-ról munka közben, és számos ismert ember is mesélt a közös munkákról. A Maestro alapvetően nem szerette a nagy felhajtást, mondhatni puritán volt, de azért az Oscar díj egy vágyott dolog volt számára is. 5 jelölést kapott, de maga a szobrocska ezen öt alkalommal nem hozzá került. Az Akadémia szerette volna elismerni a munkásságát, ezért 2007-ben Oscar életmű díjjal jutalmazták. Ekkor mindenki azt gondolta, lassan visszavonul a Maestro. Szerencsére nem így történt, és még sok fantasztikus zene született a tollából. Quentin Tarantino Aljas Nyolcas című filmjének zenéje hozta meg számára 2016-ban a várva várt film zenéért járó Oscar díjat, így a két Golden Globe, a Grammy, és az életműdíj Oscar mellé ez is a neve mellé került. Kiemelkedő volt a showban, amikor láthattuk a vásznon a híres havas jeleneteket, és a különleges zenéje betöltötte az Arénát. Ennio teljesen szabad kezet kapott ennek a zenének a komponálásakor, amit nagyra értékelt, és valószínűleg ezért is sikerült ennyire kiemelkedően. Jeremy Irons a Misszió című film kapcsán dolgozott együtt Ennio-val, és ő is megszólalt a vásznon. Elmondta, hogy „Ennio zenéje mérhetetlenül növeli a közönség élményét, felemeli a filmet a mennyekbe. Nem hivalkodó, és kiállta az idő próbáját, mint például a spagetti westernek és a Misszió zenéje is.” A show hihetetlenül sokszínű volt, Andrea Morricone tehetségét is hallhattuk, mert írt egy fantasztikus művet az édesapja emlékére. Úgy gondolom, hogy ez a műsor méltó ünneplése volt Ennio Morricone életművének, és örök emlék marad azok számára, akik ott voltak.



