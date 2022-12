ValMar évzáró koncert lesz a BOK csarnokban december 27-én A ValMar együttes egy igazi show keretében zárja velünk az évet, ahol először mutathatják meg, hogy milyen az igazi saját koncert showjuk. Az együttes két tagja Valkusz Milán és Marics Péter Kispestről származnak, gyermekkoruk óta ismerik egymást. 2017 októberében született meg a gondolat, hogy közösen kezdenek zenélni. Debütáló kislemezük Deák Téri Gyros Tál címmel 2018. június 1-én jelent meg és hamar nagy népszerűségre tett szert. A dalhoz készült videóklip két hét alatt átlépte az 50 000 megtekintést, mára pedig már a 3,6 milliós nézettséget is elérte.



Ezt követően több népszerű dalt is bemutattak, köztük a Nekem Mi A Jó és a Suzival Balatonon című szerzeményeket. Az első nagyobb áttörést a Bruno x Spacc hip hop duóval és az X Faktorból ismert Manuellel közösen készített Visz a vérem című kislemez jelentette, melyet 2020. július 10-én mutattak be, és a legnagyobb videómegosztó portálon már átlépte a 11 milliós megtekintést. Azóta a srácok a leggyorsabb sebességű rakétára ülve folyamatosan szállnak felfelé, hiszen újabb dalaikat egész Magyarország kívülről fújja már. Elég csak a Színvak, vagy az Úristen c. számukat említenünk és mindenki tudja miről van szó. Jegyek kaphatók a jegy.hu-n: https://www.jegy.hu/program/valmar-evzaro-koncert-show-141974/ [2022.12.23.] Megosztom: Szólj hozzá! (Ehhez be kell lépned) lap teteje gazda szolgáltatás [2022.12.22.]

teodora szolgáltatás [2022.12.20.] apróhirdetés © SirOesh • Impresszum • Médiaajánlat • SiteMap/Honlaptérkép • RandD: Jumu