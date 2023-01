Csináljuk a fesztivált! első középdöntő: Régi idők slágerei jutottak tovább Az évszázad slágere az idei évadban is csak egy dal lehet Szombat este az első középdöntőben összesen 10 sláger kapott esélyt arra, hogy bekerüljön a fináléba, ám csak három kiadó hely volt. Noha az elmúlt 100 év valamennyi korszakának dala versenyben volt, a továbbjutó dalok több mint négyévtizedes múltra tekintenek vissza: egy operettsláger a 20-as évekből és két lírai dal a 80-es évekből folytathatja a versenyt.



Látványvilágában megújult, középdöntős produkciókkal folytatódott a Duna nagy sikerű showműsora, Csináljuk a fesztivált! szombat este. Új produkciókat ezúttal már nem láthattak a nézők, de a sztárelőadók igyekeztek új köntösbe bújtatni versenydalukat és kivívni neki a figyelmet a változatos mezőnyben. Az elmúlt évszázad műfaji kavalkádja egyre nehezebb feladat elé állítja a zsűrit és a közönséget, ráadásul már csak fordulónként három produkció juthat tovább a fináléba.



Az évszázad slágere az idei évadban is csak egy dal lehet, így a tíz parádés előadásból most harmadikként a Gyere, te nímand Szandival és Kirchknopf Gergővel, másodikként a V’Moto-Rocktól a Várj, míg felkel majd a nap Baricz Gergővel juthatott tovább, az első középdöntő egyértelmű győztese pedig az Úgy szeretném meghálálni lett, amit Kovács Kati után Agárdi Szilvi énekelt nagy sikerrel a műsorban.



A Dal 2013 korábbi döntőse másodjára lett első versenydalával. A három sláger ezzel az eredménnyel bejutott a február 4-i döntőbe.