Négy év után ismét Budapestre jön a The 69 Eyes Március 15-én Helsinki gothic rock vámpírjai térnek vissza a Barba Negrába, aminek éppen ideje, hiszen a The 69 Eyes utoljára 2019-ben járt nálunk. A rajongók a klasszikus slágerek mellett ízelítőt kapnak majd a régóta várt új lemezről is, mely az Atomic Fire Records gondozásában jelenik majd meg tavasszal. Persze a csapat addig sem tétlenkedik, nemrég jelent meg a “Gotta Rock” kislemez, mely a híres finn hard rock banda, a Boycott 80-as évek beli slágerét dolgozta fel.



A H-MUSIC, a ROCK1, a BARBA NEGRA és a BOTTOM ROW bemutatja:

THE 69 EYES + vendégek

2023.03.15.

Barba Negra (Blue Stage)

1211 Budapest, Szállító u. 3.

Kapunyitás: 18:00

