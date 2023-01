Új akusztikus albumok Kalapács Józseftől, és Rudán Joe-tól

Elgondolkodtató és sokat sejtető címmel jelent meg a Kalapács József vezette Kalapács és az Akusztika formáció harmadik nagylemeze. A Válaszúton albumon egy kisebb koncepcióváltás érhető tetten, nevezetesen, ezúttal hat saját szerzemény is képviselteti magát az eddig megszokott feldolgozások mellett, illetve a hangzásvilág is karcosabb, mint az előző két anyagon.

Rudán Joe is szintén egy csendesebb, bensőségesebb kiadvánnyal jelentkezett az ünnepek előtt - egy akusztikus koncert felvételével örvendezteti meg rajongóit, amit idén szeptember 21-én rögzítettek a Zsolnay Negyedben. A 13 tételes korongra a műsorban felcsendült RJ szólólemezek dalai, illetve egy Coda, és egy Pokolgép szám került fel.

Kalapács József összefoglalója a lemezről:

"Nem akartam még egy ‘csak’ feldolgozós albumot. Eddig lényegében az volt a dolog koncepciója, hogy átiratokat csináltam közösen Závoti Zolival, amiben az addigi munkásságom volt érintve, illetve egy-két olyan rockoperai dal, ami közel állt a szívemhez. Aztán most volt egy olyan affinitás, hogy belekerüljenek olyan dalok is más irányból, amiket más előadóktól kedveltem. Ezen kívül született még jó pár új saját is. A feldolgozásoknál megmaradt az akusztikus hangszerelés, ami pedig saját… Hát, igazándiból sosem kerestem ezeket a skatulyákat, nem nagyon tudnám besorolni. Talán hard rockosnak mondanám, de lehet még azt sem."

Közreműködők:

Kalapács József - ének

Závoti Zoltán - gitár

Tempfli Erik - billentyű

Talabér László - basszusgitár

Fehér Lili - vokál

Hegedűs Bori - ének, vokál

Kalapács és az Akusztika - Válaszúton (H-Music Hungary 2022)

Dallista:

01. Ez az út a pokolba tart

02. Keresztút

03. A szabadság jegyében

04. A haza nem eladó

05. Gyönyörűségek völgye

06. A korona hatalma

07. A kard ereje

08. Ami a szívemen...

09. Rocker vagyok

10. Lassan ébredő

11. Szelíd metálosok

A felvételek az Ecseri Vasmű stúdióban készültek 2022-ben.

Hangmérnök Weisz László, zenei rendező és hangszerelés Závoti Zoltán.



Rudán Joe az album koncepciójáról és a felvételről:

“Pár éve a Barba Negrában spontán felvették a kettőnk (Joe partnere Tóth László gitáros) kis duó koncertjét, és hát a YouTube azóta is mutatja, hogy mekkora nézettséget hozott, rengetegen látták. Akkor kezdtünk el gondolkodni, hogy vegyünk fel rendesen egy bulit. Ez a rendes zenekarok mellett tényleg csak egy kis időtöltés, egy kisebb projekt. Nem azt mondom, hogy félvállról vesszük, de nem is túl komoly, ez feeling, inkább hangulata van. Ezért nem is akartam stúdióba bemenni, és ott külön felvenni… bementünk itt a Zsolnay Negyedbe, meghívtunk harmincegynehány barátot, hogy mégis legyen közönség, és adtunk egy koncertet, amit rögzítettünk. Minimális utómunkával készült az egész. Arra azért figyeltünk, hogy főként az utolsó három albumom, a szólólemezek anyagai legyenek rajta. Hogy inkább saját dalok szerepeljenek, és szinte csak azok is vannak.”

Közreműködők:

Rudán Joe (ének - Pokolgép, P. Mobil, Mobilmánia, Dinamit, Coda)

Tóth László (gitár)

Gyenes Máté (gitár)

Sára Zsófi (hegedű)

Friskó "Fidó" Péter (vokál)

Tóth "Csülök" Zoltán (ütőhangszerek)

Rudán Joe - Akusztik (H-Music Hungary 2022)

Dallista:

01. Voltam levetett

02. Kopott ház

03. Van még miért

04. Feketén fehéren

05. Veled vagyok

06. Házunk mellett

07. Az utolsó nap

08. Én ez vagyok

09. Gyönyörűségek völgye

10. Várj az égben

11. Még egy tárral

12. Hol van a szó

13. Vadlúd voltam

Mindkét digipak tokos CD egy 32 oldalas - exkluzív interjúkat (Kalapács József, Rudán Joe, Alcohol, Dr. Weisz, Vasmacska, Omen, Telegram, Lord, Török Ádám, OM), valamint két posztert tartalmazó - tematikus H-Music magazinnal együtt jelent meg.

Fontos, hogy azonos újsággal, de külön-külön CD melléklettel kapható ez a kombó, az egyik változatban a Kalapács és az Akusztika Válaszúton lemezével, a másik verzióban pedig Rudán Joe Akusztik albumával. Mindkét megjelenés mellé - ajándék korongként - az Alcohol zenekar friss válogatáslemeze is bekerült.



A CD+kiadvány már minden Relay / Inmedio árusítóhelyen kapható.

Természetesen online is megrendelhető - akár rajongói csomagban is, valamint több más merchandise termékkel együtt az alábbi linkeken:

Kalapács

Rudán

[2023.01.02.]